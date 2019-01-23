Son Dakika Haberleri: Antalya Polisi, Karne Törenlerinde Öğrencileri Yalnız Bırakmadı

Antalya Polisi, Karne Törenlerinde Öğrencileri Yalnız Bırakmadı

1 saat önce

Antalya'da, karne günü sorumlu oldukları mahallelerindeki okulların karne dağıtımı törenine katılan polisler, öğrencilere ve öğretmenlere yarıyıl tatili için iyi dileklerde bulundu.

Antalya Polisi, Karne Törenlerinde Öğrencileri Yalnız Bırakmadı, System.String[]
Antalya'da, karne günü sorumlu oldukları mahallelerindeki okulların karne dağıtımı törenine katılan polisler, öğrencilere ve öğretmenlere yarıyıl tatili için iyi dileklerde bulundu.

Çocuk ve gençleri suçtan korumak, onlara polislik mesleğini anlatmak ve devletin güvenlik birimlerinin her zaman yanlarında olduğunu hissettirmek için 18 Ocak Cuma günü mahalle polisleri, sorumlu oldukları mahallelerindeki okullarda karne dağıtımı törenine katılarak, öğrencilere ve öğretmenlere yarıyıl tatili için iyi dileklerde bulundu.

Bisikletinin çalınmasından dolayı mağdur olan bir çocuğun derslerinde de başarılı olması sebebi için bir hayırsever vatandaşın katkıları ile alınan bisiklet, ekipler tarafından çocuğa teslim edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:13 Kaynak: İHA

Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çırak Bulamayan Sanayi Ustası, Eşini Kaportacı Yaptı Süs Kurdelelerini Salıncak Yapan Çocuk, Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Antalya'da Denizi Kirleten Gemiye 799 Bin Lira Ceza Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 Liraya Satışa Çıkan Kitabı 2,5 Saatte 1400 Adet Sattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 12:08:13. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Polisi, Karne Törenlerinde Öğrencileri Yalnız Bırakmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]