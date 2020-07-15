Antalya Polisi'nden 200 bin liralık kaçak operasyonu - Son Dakika

Antalya Polisi'nden 200 bin liralık kaçak operasyonu

Antalya Polisi'nden 200 bin liralık kaçak operasyonuAntalya Polisi, ihbar üzerine Kepez ilçesinde bir depoya düzenlendiği baskında kaçak sigara ve sahte alkol ele getirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya Polisi'nden 200 bin liralık kaçak operasyonu

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Antalya Polisi, ihbar üzerine Kepez ilçesinde bir depoya düzenlendiği baskında kaçak sigara ve sahte alkol ele getirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün ihbar üzerine Kepez ilçesinde sahte alkol imalatı yapıldığı tespit edilen bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda, 1 ton sahte alkol, 1 adet yerüstü plastik tank, 5 litrelik bidonlar içinde ambalajlanmış 215 litre sahte alkol, çok sayıda boş koli ve bidonlar ele geçirildi.

Aynı bölgede farklı bir depoda gümrük kaçağı sigara ürünlerinin depolandığı ve buradan piyasaya dağıtımın yapılacağı bilgilerinin alınması üzerine ikinci operasyon yapıldı. Bir depo ve bir araçta yapılan aramada 1 milyon 190 bin adet değişik markalarda gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Her iki olayda ele geçirilen kaçak malzemelerin toplam piyasa değerinin 200 bin lira olduğu belirlendi. Polis tarafından yakalanan V.Y., İ.K. ve E.A. isimli 3 şahıs hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya Polisi'nden 200 bin liralık kaçak operasyonu - Son Dakika
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