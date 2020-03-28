Antalya Polisi'nden 'Evde kal' klibi - Son Dakika

Antalya Polisi'nden 'Evde kal' klibi

Antalya'da polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmaları için klip çekip sosyal medya hesaplarından yayınladı. Polis, ayrıca yaşlı Alman çiftin ihtiyaçlarını karşıladı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan personel, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kepez ilçesinde varyant üzerinde ellerinde dövizlerle bir araya geldi. Vatandaşın sağlığını korumak için kamera karşısına geçen ekipler, 'Biz sizin için sokaktayız. Siz de geleceğiniz için evde kalın' dövizleri ile fotoğraf çektirdi ve mesaj verdi. Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanın klip, emniyetin sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Polisin yayınladığı görüntüler arasında, Antalya'da yerleşik yaşayan bir Alman çift de yer aldı. Görüntülerde, yaş itibariyle evden çıkamadıkları için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan çiftin yardımına giden ekipler, alışveriş ihtiyaçlarını giderdi.