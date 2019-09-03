Son Dakika Haberleri: Antalya Polisi, Orman Müdürlüğüyle birlikte vatandaşları bilgilendirdi
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Antalya Polisi, Orman Müdürlüğüyle birlikte vatandaşları bilgilendirdi

8 saat önce

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce orman yangınlarının önüne geçmek ve bu konuda vatandaşlara yönelik bilgilendirici ve bilinçlendirici çalışma yapmak üzere Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile ortaklaşa bilgilendirme çalışması yapıldı.

Antalya Polisi, Orman Müdürlüğüyle birlikte vatandaşları bilgilendirdi, System.String[]

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce orman yangınlarının önüne geçmek ve bu konuda vatandaşlara yönelik bilgilendirici ve bilinçlendirici çalışma yapmak üzere Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile ortaklaşa bilgilendirme çalışması yapıldı.


Çalışma kapsamında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Personelleri ve Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ile diğer Orman Bölge Müdürlüğü Personelleri ile birlikte orman yangınlarının önlenmesi ve ormanların insan hayatındaki önemini belirten 5 bin adet basılan, altı farklı broşür ormanların yoğun olduğu Kepez Korkuteli yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında dağıtıldı.


Yine Orman Bölge Müdürlüğü Ekipleriyle bilgilendirme çalışması yapılmış, vatandaşlara ormanları korumaları gerektiği anlatılarak paket halindeki bitkisel çaylar hediye edildi. - ANTALYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:42 Kaynak: İHA
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