ANTALYA Polisin iş bulma sözü üzerine intihardan vazgeçti - Son Dakika

ANTALYA Polisin iş bulma sözü üzerine intihardan vazgeçti

Polisin iş bulma sözü üzerine intihardan vazgeçtiAntalya'da üst geçitte intihar girişiminde bulunan H.K. (22), polisin iş bulma sözü üzerine intihardan vazgeçti.

Polisin iş bulma sözü üzerine intihardan vazgeçti

Antalya'da üst geçitte intihar girişiminde bulunan H.K. (22), polisin iş bulma sözü üzerine intihardan vazgeçti. Saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde yaya üst geçidine çıkan H.K., işsiz ve paraya ihtiyacı olduğunu iddia ederek, intihar edeceğini söyledi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gelirken, bulvarda ulaşım tek şeritten kontrollü verildi. Üst geçidin demirlerine tutunarak zaman zaman aşağı sarkan H.K., polisin iş bulma sözü vermesi üzerine intihardan vazgeçti. H.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Polisin iş bulma sözü üzerine intihardan vazgeçti - Son Dakika

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