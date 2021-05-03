ANTALYA POLİSİN MESAİ BİTİMİNDE ANA BULVARLARDAKİ KONTROLLERİ, UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU - Son Dakika

ANTALYA POLİSİN MESAİ BİTİMİNDE ANA BULVARLARDAKİ KONTROLLERİ, UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

03.05.2021 18:35

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında tam kapanmanın 4'üncü gününde Antalya'da polis ekiplerinin kentin işlek bulvarlarında yaptığı kontroller, uzun araç kuyrukları oluştu.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında tam kapanmanın 4'üncü gününde Antalya'da polis ekiplerinin kentin işlek bulvarlarında yaptığı kontroller, uzun araç kuyrukları oluştu. Özellikle 100. Yıl Bulvarı'nda mesai saati bitiminde kilometrelerce kuyruk oluştu. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi önündeki kavşak kilitlenirken, ambulanslar acil servise güçlükle ulaştı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanmanın 4'üncü gününde kentin değişik noktalarında yaptığı uygulamalar, trafiği felç etti. Mesai saati bitiminde 100. Yıl Bulvarı üzerinde yapılan uygulama nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu. Ekipler tarafından kısıtlama saatinde evlerinde olamayan vatandaşların muafiyet belgelerinin tek tek kontrol edilmesi nedeniyle trafik kilitlendi. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde Antalya'nın en işlek caddelerinden biri olan 100. Yıl Bulvarı'nda uzun araç kuyrukları görüldü. Polisin uygulaması nedeniyle Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi önündeki kavşak kilitlenirken, sirenleri açık ambulanslar acil servise güçlükle ulaştı.

Vatandaşlar ise tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı etiketleyen vatandaşlar, uygulamanın mesai saati bitimine denk getirilmesinin görevden evine dönen kamu personelini zor durumda bıraktığına dikkati çekti. Bir vatandaş,

"Tamam kontrol şart ama işe giden insanlar evine ulaşamıyor. 20 dakikada 20 metre ilerleyemedik. Lütfen çözüm bulun" diye yazarak tepkisini dile getirdi.

ANTALYA POLİSİN MESAİ BİTİMİNDE ANA BULVARLARDAKİ KONTROLLERİ, UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU
ANTALYA POLİSİN MESAİ BİTİMİNDE ANA BULVARLARDAKİ KONTROLLERİ, UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU
ANTALYA POLİSİN MESAİ BİTİMİNDE ANA BULVARLARDAKİ KONTROLLERİ, UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU
ANTALYA POLİSİN MESAİ BİTİMİNDE ANA BULVARLARDAKİ KONTROLLERİ, UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Araştırma Hastanesi, Antalya, Polis, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA POLİSİN MESAİ BİTİMİNDE ANA BULVARLARDAKİ KONTROLLERİ, UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU - Son Dakika


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