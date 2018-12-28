Son Dakika Haberleri: Antalya Polisinden Günübirlik Konaklama Denetimi

Antalya Polisinden Günübirlik Konaklama Denetimi

2 saat önce

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 261 günübirlik konaklama işletmesini denetledi.

Antalya Polisinden Günübirlik Konaklama Denetimi, System.String[]
Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 261 günübirlik konaklama işletmesini denetledi. Bildirim yapmadan konaklama yaptıran ve ruhsatsız çalışan 12 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi başta olmak üzere günübirlik konaklama yapan yerlere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Kent genelinde 261 günübirlik konaklama yerini denetleyen ekipler, Antalya Emniyet Müdürlüğüne bildirimi yapılmayan müşteri olup olmadığını inceledi.

Genel güvenlik ve sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi ve yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi ve terör örgütü mensuplarının örgütsel faaliyetlerinin engellenmesi amaçlanan uygulamada ekipler 261 işletmeyi denetledi.

Denetlemede 3 işletmenin kayıt dışı faaliyet gösterdiği, 3 tesisin konaklayan kaydı yapmadığı tespit edilirken, 316 şahsın sorgulaması yapıldı.

Alanya'da 3 işletmeciye kayıt dışı faaliyet göstermekten 35 bin 655 lira, 3 işletmeciye konaklama kaydından 17 bin 826 lira olmak üzere toplamda 53 bin 481 lira idari para cezası uygulandı.

Yine aynı ilçede 4 ayrı suçtan aranan 1 şahıs gözaltına alındı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:39 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa
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