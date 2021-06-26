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Antalya polisinden kimliğini unutan için Beyza için seferberlik... Polis ekiplerinin çabası Fatma Beyza'nın sınava yetişmesine yetmedi, genç kız okul... - Son Dakika

Antalya polisinden kimliğini unutan için Beyza için seferberlik... Polis ekiplerinin çabası Fatma Beyza'nın sınava yetişmesine yetmedi, genç kız okul...

26.06.2021 15:17

Antalya polisinden kimliğini unutan için Beyza için seferberlik... Polis ekiplerinin çabası Fatma Beyza'nın sınava yetişmesine yetmedi, genç kız okul önünde diz çöküp ağladı 'Nüfus Cüzdanımı nasıl unuturum' diye feryat eden genç kızı aileler sakinleştirmeye çalıştı.

Antalya polisinden kimliğini unutan için Beyza için seferberlik... Polis ekiplerinin çabası Fatma Beyza'nın sınava yetişmesine yetmedi, genç kız okul önünde diz çöküp ağladı

'Nüfus Cüzdanımı nasıl unuturum' diye feryat eden genç kızı aileler sakinleştirmeye çalıştı.

Ayağı kırık öğrenciye jandarmanın yardımıyla sınava girdi

ANTALYA - Manavgat'ta Yükseköğretim Kurumları TYT Sınavına girmek için okula gelen ancak kimliklerini evde unutan adaylar polis ve jandarmanın çabalarıyla sınava girebilirken, Yunus ekiplerinin başına kask takıp motosikletle tüm çabalara rağmen sınava yetişemeyen kız öğrenci okul önünde gözyaşlarına boğuldu.'Nüfus Cüzdanımı nasıl unuturum' diye feryat ederken, genç kızı sınava giren çocuklarını bekleyen aileler sakinleştirmeye çalıştı.

ÖSYM tarafından düzenlenen 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlik Testi bugün gerçekleştirildi. 10.15'te başlayan sınav 135 dakika sürdü ve 12: 30'da sona erdi. TYT oturumuna giren adaylardan bazılarının yanlarında bulundurması gereken YKS giriş yerleri belgesi, fotoğraflı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportu unuttukları gözlendi.

Polis ve jandarma unutkan öğrenciler için seferber oldu

YKS'de adayların sınav salonlarına alınma işlemi saat 10: 00'da sona ererken her ne sebeple olursa olsun bu saatten sonra gelen adaylar sınava alınmadı. Sınava gelen öğrencilerden nüfus cüzdanını unutan ya da kaybeden öğrencilerin bazıları kendi imkanlarıyla Nüfus Müdürlüğüne giderek çıkarttıkları belge ile sınava girerken, bazı öğrenciler ise polis ve jandarma ekiplerinin yardımıyla sınava girebildi.

Ayağı kırık öğrenciye jandarma yardımı

Ayağı kırık koltuk değneğiyle sınava gelen ve babasının araçtan sınav salonunun uzağında indirdiği Mustafa Emre Avcı isimli genç, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipler tarafından jandarma aracına alınarak Çeltikçi Ortaokuluna getirildi. Gencin koltuğuna giren jandarma, sınav salonuna kadar ayağı kırık gence eşlik etti.Jandarma ekipleri, okul bahçesi dışında buldukları nüfus cüzdanını da sahibine teslim ederek sınava girmesini sağladı.

Fatma Beyzanın gözyaşları

Manavgat Meslek Yüksek Okulu'nda sınava girecek olan Fatma Beyza Nergis, diğer arkadaşları kadar şanslı değildi. Çolaklı'da ikamet eden Nergis, sınava 15 dakika kala nüfus cüzdanının olmadığını fark etti. Tüm aramalarına rağmen nüfus cüzdanını bulamayınca polisten yardım istedi. Yüksek Okula en yakın polis ekibi Fatma Beyza Nergis'i alarak Nüfus Müdürlüğüne götürdü. Birkaç dakika içerisinde kimlik hazırlanmasına ve kapıda hazır bekleyen Yunus ekibi tarafından sınava gireceği okula götürülmesine rağmen 7-8 dakika geç kaldığı için sınava alınmadı.

Sınava alınmaması üzerine gözyaşlarına boğulan Nergis'i sınava giren çocuklarını bekleyen aileler teselli etmeye çalıştı. 'Ben nüfus cüzdanımı nasıl unuturum. Bunca yıllık emeğim boşa gitti' diye ağlayan Fatma Beyza Nergis, okula gelen babasıyla birlikte evlerine döndü.

Antalya polisinden kimliğini unutan için Beyza için seferberlik... Polis ekiplerinin çabası Fatma Beyza'nın sınava yetişmesine yetmedi, genç kız okul...
Antalya polisinden kimliğini unutan için Beyza için seferberlik... Polis ekiplerinin çabası Fatma Beyza'nın sınava yetişmesine yetmedi, genç kız okul...
Antalya polisinden kimliğini unutan için Beyza için seferberlik... Polis ekiplerinin çabası Fatma Beyza'nın sınava yetişmesine yetmedi, genç kız okul...
Antalya polisinden kimliğini unutan için Beyza için seferberlik... Polis ekiplerinin çabası Fatma Beyza'nın sınava yetişmesine yetmedi, genç kız okul...

Manavgat, Jandarma, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya polisinden kimliğini unutan için Beyza için seferberlik... Polis ekiplerinin çabası Fatma Beyza'nın sınava yetişmesine yetmedi, genç kız okul... - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Antalya polisinden kimliğini unutan için Beyza için seferberlik... Polis ekiplerinin çabası Fatma Beyza'nın sınava yetişmesine yetmedi, genç kız okul... - Son Dakika
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