Son Dakika Haberleri: Antalya polisinden, liselere bilgilendirme semineri
Son Dakika Güncel Antalya polisinden, liselere bilgilendirme semineri

Antalya polisinden, liselere bilgilendirme semineri

24 dakika önce

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kepez ilçesinde bulunan 2 liseye bilgilendirme semineri verildi.

Antalya polisinden, liselere bilgilendirme semineri, System.String[]

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kepez ilçesinde bulunan 2 liseye bilgilendirme semineri verildi.


Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte,'Güvenli Okullar Projesi' kapsamında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Siber suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kepez ilçesinde bulunan 2 lisede seminer verildi.


Polislik mesleğinin tanıtıldığı seminerde, hırsızlık olayları, uyuşturucu ve uyuşturucuya 'hayır' deme, çocuk ve gençlerin suçlardan korunması ve işlenen suçlara uygulanan yaptırımlar anlatıldı.


Aynı zamanda seminerde, internet üzerinden gerçekleşene taciz olayına karşı alınması gereken güvenlik tedbirleri konusu hakkında da bilgilendirmeler yapıldı. - ANTALYA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmedinejad, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
Sürat Kargo'nun skandal görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı Şehit kızının babasının tabutu başında söylediği sözler herkesi ağlattı: Ağlamayacağım bugün senin düğünün baba Japonya'da korkutan görüntü! Gökyüzü mosmor oldu ardından yüzyılın tayfunu yaşandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 15:30:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya polisinden, liselere bilgilendirme semineri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]