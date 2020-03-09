Antalya Polisinden öğrenci ve öğretmenlere bilgilendirme semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya Polisinden öğrenci ve öğretmenlere bilgilendirme semineri - Son Dakika

Antalya Polisinden öğrenci ve öğretmenlere bilgilendirme semineri

6 saat önce

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce çocuk ve gençlerin suçlardan korumak, koruma tedbirleri hakkında bilgilendirmek amacıyla öğrenci ve öğretmenlere seminer verildi.

Antalya Polisinden öğrenci ve öğretmenlere bilgilendirme semineri, System.String[]

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce çocuk ve gençlerin suçlardan korumak, koruma tedbirleri hakkında bilgilendirmek amacıyla öğrenci ve öğretmenlere seminer verildi.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce çocuk ve gençlerin suçlardan korumak, algı seviyelerine göre bilinçlendirmek, koruma tedbirleri hakkında bilgilendirmek amacıyla yürütülen "Hayallerinin Peşinden Koş" projesi kapsamında yapılan çalışmalarda, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından Kepez Gündoğdu mahallesinde bulunan Gülgün Nihat Ömür Anaokulunda 125 öğrenci ve 12 öğretmene yönelik seminer verildi.


Seminerde öğrencilere "Polis Mesleğinin Tanıtımı ve Görevleri, 112 Acil Çağrı Merkezi, Evde Güvenlik, Parkta Güvenlik, Trafik Kuralları, Trafik Işıkları, Yaya Geçitleri, Servise Binerken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar ve Emniyet Kemeri Takmanın Önemi" konularında bilgilendirme çalışması yapıldı.


Seminerde ayrıca öğrencilere boyama kitabı, boya kalemi ve kırmızı düdük hediye edildi. - ANTALYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da geçtiğimiz yıl her gün 11 çocuk cinsel istismara karşı mağdur oldu Öğretmen, birinci sınıf öğrencilerine cinsel içerikli kitap hediye edince veliler şikayet etti 3 yaşındaki çocuğu, evinin önünde oynarken kaçırdılar

Son Dakika Haberleri
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 10 Mart 2020
00:00 Ayrıldığı eşi 7 yaşındaki kızının gözü önünde vurup sakat bıraktı (2)
00:00 İtalya Başbakanı Conte, yeni kararnameyle ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında...
00:00 Kuveyt koronavirüse karşı önlemleri artırıyor
23:59 Gürcistan'da koronavirüs vakası 15'e yükseldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 00:07:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya Polisinden öğrenci ve öğretmenlere bilgilendirme semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]