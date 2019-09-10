Son Dakika Haberleri: Antalya polisinden okul çevrelerinde denetim
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Antalya polisinden okul çevrelerinde denetim

5 dakika önce

Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul çevrelerinde denetim yaptı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul çevrelerinde denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerle öğretmenlerin huzur ve güven içinde olması amacıyla kentteki okullarda ve çevrelerinde emniyet tedbirlerini sürdürüyor.

Çocuk Şube Müdürü Mehmet Tatar koordinasyonunda yapılan denetimlerde okullarda ve çevrelerinde uygulama yapıldı.

Emniyete bağlı birçok şubenin katıldığı denetimlerde, okul önleri ve yakınlarında seyir halindeki araçlar ile servis araçları durdurularak kontrol edildi, şüpheli kişilere GBT uygulaması ve üst araması yapıldı.

Tatar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'da yürüttükleri "Güvenli Okullar" projesi kapsamında belirlenen 48 okula okul kolluk görevlisi, 267 okula da güvenli eğitim koordinasyon görevlisi görevlendirdiklerini söyledi.

Kentteki tüm okullar ve çevrelerinde polis ekiplerinin çalışmalarının devam edeceğini belirten Tatar, amaçlarının çocukların okul güvenliğini sağlamak olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan okul servis araçları denetiminde ise 89 aracın kontrol edildiği, 19 sürücüye toplam 3 bin 73 lira ceza uygulandığı bildirildi.

Antalya polisinden okul çevrelerinde denetim

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:47 Kaynak: AA
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