Antalya polisinden temizlik işçilerine seminer - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya polisinden temizlik işçilerine seminer - Son Dakika

Antalya polisinden temizlik işçilerine seminer

22 dakika önce

Antalya polisi temizlik işçilerine yönelik Güvenlik Tedbirleri Bilgilendirme Semineri düzenledi.

Antalya polisinden temizlik işçilerine seminer, System.String[]

Antalya polisi temizlik işçilerine yönelik Güvenlik Tedbirleri Bilgilendirme Semineri düzenledi.


Antalya'da yaz ve kış aylarında turizm sezonunun açık olması sebebi ile, yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar, parklara, bahçelere, mesire alanlarına, AVM'lere, caddelere, sokaklara ve deniz kenarlarına gidiyor. Bu bölgelerde insan ve araç yoğunluğu arttığından, suç oranlarında artış yaşanmaması amacıyla KGYS-Mobesa Kamera Sistemleri ve Emniyet birimlerince tedbirler alınıyor. Diğer yandan yoğun bölgelerde görev alan temizlik işçilerine de "Güvenlik Tedbirleri" konusunda seminer verildi. - ANTALYA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:25 Kaynak: İHA
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