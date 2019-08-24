Antalya polisinden uyuşturucu operasyonu

Antalya Zeytinköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 587 kişi sorgulandı, 110 gram esrar/skunk maddesi, 5,6 gram esrar maddesi, 5,8 gram eroin maddesi, 0,2 gram kokain maddesi, 5 adet ecstasy maddesi, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, uyuşturucu madde satan, ticaretini yapan, nakleden şahıs ve grupların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere, Doğuyaka ve Gebizli Mahallelerinde, Narkotik, KOM, Asayiş, Çevik Kuvvet, Foto-Film, Trafik Şube Müdürlüğü ve Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden oluşan 98 personel ve bir Narkotik Madde Arama Köpeği (NMAK) katılımıyla, 13 uygulama noktası ve 7 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



Operasyon sonucunda, 587 şahıs ile 115 araç sorgulandı, 32 araca toplam 19 bin 55 TL ceza kesildi. 110 gram esrar/skunk maddesi, 5,6 gram esrar maddesi, 5,8 gram eroin maddesi, 0,2 gram kokain maddesi, 5 adet ecstasy maddesi, 1 adet ruhsatsız tüfek ile toplamda 3 bin 375 TL, 47 Dolar, 40 Euro ele geçirildi.



10 şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden uyuşturucu madde suçundan işlem yapıldı. - ANTALYA