ANTALYA Polisten 'Anneler Günü' sürprizi - Son Dakika

Polisten 'Anneler Günü' sürprizi

ANTALYA Konyaaltı Sahili'nde görevli bir polis memuru, boş arazilerden topladığı papatyaları 65 yaş üstü kadınlara vererek, Anneler Günü'nü kutladı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla evlerinden çıktı. Antalya'da ziyaretçi girişine kapatılan Konyaaltı Sahili'ne akın eken 65 yaş üstü kişilerin, denizden yaklaşık 20 metre uzaklıkta kaldırımda yürümelerine izin verildi.

Bu arada, sahilde görevli polis memuru Nevzat Şafak, boş arazilerden topladığı papatyaları 65 yaş üstü kadınlara vererek, Anneler Günü'nü kutladı. Polisin çiçek verdiği emekli sınıf öğretmeni Hatice Özcan (66), "Biz de yasak diye buradan geri dönmek istemiştik. Polisin bu hareketi sürpriz oldu. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim" dedi.

Yaşını söylemek istemeyen, kendisini babaanne ve nine olarak adlandıran emekli terzi Gülistan Güzel ise polise teşekkür ederek, "Gerçekten önemli bir günde böyle bir düşünce beni mutlu etti" diye konuştu.