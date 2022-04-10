ANTALYA POLİSTEN ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK - Son Dakika
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ANTALYA POLİSTEN ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK

10.04.2022 12:42

TÜRK Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü sebebiyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

TÜRK Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü sebebiyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, törene katılan Türkiye'nin ilk kadın emniyet müdürlerinden emekli Saime Konca'nın (88) elini öptü.

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, emekli emniyet müdürleri, emniyet personeli, bazı dernekler katıldı. Alandaki polislerin polis haftasını kutlayan Müdür Ulucan, bu sırada törene katılan Türkiye'nin ilk kadın emniyet müdürlerinden Saime Konca'nın elini öperek saygılarını iletti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Müdür Ulucan ve dernek yöneticileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Öte yandan törene aileleriyle katılan bazı çocukların polis kıyafeti giydiği görüldü.

Törenin ardından konuşan emekli emniyet müdürü Saime Konca, çok duygulandığını söyledi. Konca, '72 yıldır bu teşkilatın içerisindeyim. 1952 yılında polis olarak girdim. Emekli olduktan sonra Antalya'ya taşındım. Bugünü de yaşadık, arkadaşlarımla. Hayırsever olarak 4 okul yaptırdım. Benim arkadaşlarım her zaman çok gayretli oldu" dedi.

ANTALYA POLİSTEN ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK
ANTALYA POLİSTEN ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK
ANTALYA POLİSTEN ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK

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Atatürk Anıtı, Antalya, Emekli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA POLİSTEN ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK - Son Dakika


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