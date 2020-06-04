ANTALYA Polisten 'kaçak' operasyonu - Son Dakika

Polisten 'kaçak' operasyonu

Antalya'da kaçak akaryakıt, tütün ve sahte içkileri piyasaya sürmeye çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 648 kutu kaçak nargile tütünü, 16 bin 850 litre kaçak akaryakıt ve 4 bin 140 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün Serik, Döşemealtı ve Muratpaşa ilçelerinde kaçakçılık suçlarına yönelik çalışma yapıldı. Serik ilçesinde ikamet eden şüphelilerin kurdukları internet sitesi üzerinden sosyal medya aracılığıyla ulaştığı kitlelere kaçak yollarla temin ettikleri nargile tütünlerini yüksek fiyattan pazarladığının anlaşılması üzerine, araştırmanın devamında şüphelilerin kaçak nargile tütünlerini depoladıkları adresler tespit edildi. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordine kurularak yapılan aramada 648 kutu kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Akaryakıt kaçakçılarının merkeze uzak noktalardaki sanayi sitelerinde büyük depolara yüksek miktarda kira ücreti ödeyerek mülk sahiplerinin gözünde itibar kazanmaya çalıştıkları ve temin ettikleri yüklü miktarda kaçak akaryakıtı bu depolarda sakladıkları bilgisi elde eden polis, harekete geçti. Döşemealtı Kırkgöz Sanayi Sitesi'ndeki bir depoda yapılan aramada, 16 bin 850 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Covid-19 salgınını fırsata çevirmek isteyen sahte alkol kaçakçılarının ünlü bir markaya ait temizlik amaçlı kullanılan dezenfektan malzemesinin satışı için yetki aldıktan sonra dezenfektan şişelerinin içlerine sahte alkol koyarak piyasaya sürdükleri bilgisi elde edildi. Yapılan araştırma sonunda şüphelilere ait araçlar ve depolar tespit edilerek yapılan aramada, 4 bin 140 şişe sahte alkole el konuldu. Üç ayrı olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli hakkında, '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet Etmek' suçundan adli işlem yapıldı.