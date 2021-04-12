Kısıtlamada 'kaçmayalım' dediği arkadaşı kaçtı, o yakalandı - Son Dakika

Kısıtlamada 'kaçmayalım' dediği arkadaşı kaçtı, o yakalandı

12.04.2021 11:33

ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü ve yanındaki arkadaşı, bir süre sonra otomobili bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı.

ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü ve yanındaki arkadaşı, bir süre sonra otomobili bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Adının Sinan olduğu belirlenen sürücü kaçarken, arkadaşı Mehmet T. yakalandı. Otomobili kullanan arkadaşına sitem eden Mehmet T., " Kaçma dedim. O kaçtı bir yerlere gitti" dedi. Diğer yandan, kovalamaca sırasırda polisi görüp kaçan  kısıtlamayı ihlal eden bir başka kişi de yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil tamircisi Mehmet T. (26) ile soyadı öğrenilemeyen Sinan adlı arkadaşı, otomobille evlerine giderken polisin 'dur' ihtarına uymadı. Yaklaşık yarım saatlik kovalamaca sonrası otomobilin önü, Güneş Mahallesi 6047 Sokak üzerinde motorize ekipler tarafından kesildi. Bunun üzerine Mehmet T ve aracı kullanan arkadaşı Sinan, inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Sinan izini kaybettirirken, Mehmet T. ise 6009 Sokak üzerinde yakalandı.

KOVALAMACAYI GÖRÜP KAÇINCA YAKALANDIMehmet T.'den sürücü hakkında bilgi alan polis ekipleri, sürücüyü ararken sokak üzerinde koşan, kısıtlamayı ihlal eden Okan E.'yi yakaladı.  Motorize polis ekibinin motosiklete kelepçelediği Mehmet T., yanına getirilen Okan E.'yi tanımadığını söyledi. Arkadaşı Sinan'ı kaçmaması konusunda uyardığını ileri süren Mehmet T., "Sinan'a polisleri görünce 'kaçma' dedim. Ona 'Evimin önü ulan, dur dur' diyorum. 'Sen niye kaçıyorsun' dedim, 'Ceza yiyeceğiz' diyerek kaçmaya başladı. Salağın birine denk gelince benim başıma hep böyle şeyler geliyor. Sinan yüzünden başıma bir ton şey geldi. Polisten kaçtı. Evimin önüne geliyor. Polisten geri geri kaçıyor. Ben 'kaçma bekle' diyorum, 'sen karışma kaçacağız' diyor. O kaçtı bir yerlere gitti, ben de yakalandım" dedi.'SANA GÜVENMİYORUM DİYEREK KAÇMAYA BAŞLADI'Polis ekiplerinin kendilerini durdurmaya çalıştığını ancak sürücü Sinan'ın durmadığını ifade eden Mehmet T., "Dükkandan geldik. Tam eve girecektim, memur arkadaşlar 'dur' dedi. Ben de yanımdaki arkadaşa 'dur' dedim. O da 'Yok kaçacağız, yoksa ceza yiyeceğiz' dedi. 'Ne cezası, polisler tanıdık' dememe rağmen kaçtı. Sinan, bana 'Ben sana güvenmiyorum' diyerek gaza basarak kaçmaya başladı" diye konuştuMehmet T., polis ekiplerinin kendisine ceza yazacağını söylemesi üzerine 'Ben ceza yersem, o çocuğun (Sinan) cezasını yatarım' dedi,. Mehmet T., ekip otosuna bindirileceği sırada gazetecilerin Sinan'a bir şey söylemek ister misin" sorusuna ise "Ağabey Sinan'a buradan mesajım, onu öldüreceğim" karşılığını verdi.

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü arama çalışmaları devam ederken, Mehmet T. ve Okan E. hakkında kısıtlamayı ihlal ve maske takmamaktan ceza işlemi uyguladı. Otomobil ise çekici aracılığıyla otoparka çekildi.


Kısıtlamada 'kaçmayalım' dediği arkadaşı kaçtı, o yakalandı
Kısıtlamada 'kaçmayalım' dediği arkadaşı kaçtı, o yakalandı
Kısıtlamada 'kaçmayalım' dediği arkadaşı kaçtı, o yakalandı
Kısıtlamada 'kaçmayalım' dediği arkadaşı kaçtı, o yakalandı
Kısıtlamada 'kaçmayalım' dediği arkadaşı kaçtı, o yakalandı
Kısıtlamada 'kaçmayalım' dediği arkadaşı kaçtı, o yakalandı
Kısıtlamada 'kaçmayalım' dediği arkadaşı kaçtı, o yakalandı
Kısıtlamada 'kaçmayalım' dediği arkadaşı kaçtı, o yakalandı
Kısıtlamada 'kaçmayalım' dediği arkadaşı kaçtı, o yakalandı
Kısıtlamada 'kaçmayalım' dediği arkadaşı kaçtı, o yakalandı

Otomobil, Antalya, Kepez, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamada 'kaçmayalım' dediği arkadaşı kaçtı, o yakalandı - Son Dakika


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