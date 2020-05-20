ANTALYA Polisten uyuşturucu baskını - Son Dakika

Polisten uyuşturucu baskını

ANTALYA'da bir eve düzenlenen operasyonda, 6 kilo 880 gram esrar maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 50 TL ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Ramazan Bayramı öncesi E.Y., O.Y. ve S.Y. adlı şüphelilerin doğu illerinden temin ettikleri yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi ikametlerinde depoladıkları ve piyasaya sürecekleri yönünde bilgi üzerine operasyon düzenledi. Göksu Mahallesi'nde bulunan bir ikamette yapılan aramada, daralı 6 kilo 880 gram esrar maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 50 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler E.Y., O.Y. ve S.Y., 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak' suçundan adliyeye sevk edildi.