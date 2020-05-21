ANTALYA Polisten yaşlı çifte jest Paranız yerine duanız yeter - Son Dakika

Polisten yaşlı çifte jest Paranız yerine duanız yeter

ANTALYA'da koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üzeri çiftin meyve- sebze isteğini polis yerine getirdi. Çiftin verdiği parayı almayan polis Bizim de annemiz babamız var. Duanız yeter dedi. Polisin bu jesti karşısında duygulanan çift, dualarının hep onlarla olduğunu söyledi. Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde oturan Turhan çifti, 155'i arayıp, çilek, karpuz, marul gibi ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bölgede bulunan Vefa Destek Grubu'nun başka bir görevde olması nedeniyle devreye, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri girdi. Polis ekipleri, gerekli malzemeleri temin ederek çiftin evine götürdü. İhtiyaçları polis tarafından karşılanan Recai Turhan, ekiplere teşekkür ederek parasını vermek istedi. Kendilerine verilen parayı almayan polisler, Bizim de annemiz babamız var. Duanız yeter dedi. Polisin bu jesti karşısında duygulanan çift, duaların hep onlarla olduğunu söyledi.