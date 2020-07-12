ANTALYA Popülerliği devam etsin diye evini yakmış - Son Dakika

ANTALYA Popülerliği devam etsin diye evini yakmış

Popülerliği devam etsin diye evini yakmışANTALYA'da üst üste iki gün evini yakan Rus vatandaşı M.G. (31), komşularının şikayetçi olması üzerine gözaltına alındı.

Popülerliği devam etsin diye evini yakmış

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ANTALYA'da üst üste iki gün evini yakan Rus vatandaşı M.G. (31), komşularının şikayetçi olması üzerine gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.G., 'Popülerliğim devam etsin diye evimi yaktım dedi.

Olay, geçen salı gecesi Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 147 Sokak üzerinde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Rus vatandaşı M.G.'nin yaşadığı evde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil'e bildirdi. Apartman sakinleri binayı boşaltırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada yanan evde olduğu öğrenilen M.G., itfaiye ekibince alevlerin içerisinden çıkarıldı. Yangın bir süre sonra ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olaydan bir gün sonra aynı evin tekrar yandığını görenler, durumu yine itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye yangını büyümeden söndürdü. Yaşananlar üzerine apartmanda oturanlar yangını çıkardığı iddiasıyla M.G.'den şikayetçi oldu. Apartman sakinleri, M.G.'nin poşetle pelerin yaparak gezdiğini, bina üzerinde yer alan borulardan tırmanarak evine girdiğini söyledi.

Yangından bir gün sonra yeniden yanan evine gelen M.G. ile komşuları arasında kavga çıktı. Kavganın ardından olay yerinden kaçan M.G.'yi polis ekipleri dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde şüphe üzerine durdurup gözaltına aldı. Geceyi nezarette geçiren M.G., sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmek için polis merkezinden çıkarıldı. M.G., gazetecilerin 'Evini niye yaktın sorusuna, 'Popülerliğim devam etsin diye yaktım karşılığını verdi. Polis aracına bindirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Muratpaşa, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 13:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Popülerliği devam etsin diye evini yakmış - Son Dakika
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