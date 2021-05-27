ANTALYA PROF. DR. ÖZDEMİR: KANLI VE SÜPER AY İFADELERİ YANLIŞ ANLAŞILIYOR - Son Dakika

Türkiye'den gözlemlenen Süper Çiçek Kanlı Ay'la ilgili bilgi veren TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, "Bu aslında doğal bir olay. Kamuoyu detaylı bilmediği için Kanlı Ay ve Süper Ay ifadeleri maalesef yanlış anlaşılıyor" dedi.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu 'Süper Çiçek Kanlı Ay' tutulması, Türkiye'nin birçok yerinde gözlemlendi. Ay'ın normalden daha büyük ve parlak görüldüğü ender gök olaylarından olan Süper Çiçek Kanlı Ay, Türkiye'nin simge noktalarıyla bir araya gelince seyirlik görüntüler oluştu.

Ay'ın 1.5 saatlik bu görsel şöleni, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi tarafından canlı yayınlandı. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir dün gerçekleşen gök olayıyla ilgili açıklama yaptı. Olayın aslında sıradan bir gök olayı olduğunu değerlendiren Prof. Dr. Özdemir, "Bu aslında doğal bir olay. Kamuoyu detaylı bilmediği için yanlış anlaşılıyor. Son derece normal bir durumdu. Ay dolunay evresindeyken yörüngesi üzerinde dünyaya en yakın konumdaydı. O nedenle açısal çapı daha önceki dolunaylara göre daha büyüktü. Yaklaşık olarak 4 açı dakikası kadar daha büyük gerçekleşti. İnsanlar dikkatli izlemezse bu farkı anlayamıyor" dedi.

Kanlı Ay durumunun Türkiye'den izlenmediğine dikkati çeken Prof. Dr. Özdemir, "Dün tam ay tutulması gerçekleşti. Büyük okyanus ve Avustralya'nın bir kısmında gözlenebildi. Türkiye'de göremedik. Ay, Dünya'nın gölge konisinin içinden geçti. Bu da renginin kırmızı ya da kararmasına neden oldu. Kanlı Ay ve Süper Ay ifadeleri maalesef yanlış anlaşılıyor" dedi.

Endişe edilecek ya da abartılacak bir durum olmadığını da belirten Prof. Dr. Özdemir, Ay'ın dün Dünya'ya 350 bin kilometre uzaklıkta olduğunu ve bunun en yakın hali olduğunu söyledi. Dünya'ya en uzak halinin ise 406 bin kilometre olduğunu belirten Prof. Dr. Özdemir, "Ay zaten bilim insanları tarafından profesyonel gök bilim çalışmalarının odağında değildir. Enteresan bir gök cismi değildir" diye konuştu.