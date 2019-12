Antalya Projesi'ne

Sur Yapı'nın Antalya'da inşa ettiği örnek akıllı dönüşüm projesi ödül almaya devam ediyor. Türkiye'nin en prestijli gayrimenkul platformu olarak kabul edilen Sign of the City Awards töreni Swissotel'de gerçekleştirildi. 100'ün üzerinde başvurunun yapıldığı kategoride Sur Yapı Antalya Projesi, devam eden kentsel dönüşüm projelerinde "En İyi Kentsel Dönüşüm" projesi seçildi.



Şehirlere yaşam değeri katan, geliştiren, değiştiren projelerin ödüllendirildiği Sign of the City Awards töreninde Sur yapı Antalya Projesi, "En İyi Kentsel Dönüşüm Projesi" kategorisinde ödüle layık görüldü. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Antalya projemiz, gerek kentsel dönüşüm modeliyle gerekse akıllı şehir fonksiyonlarıyla tüm dünyaya örnek teşkil ediyor ve Türkiye'nin İstanbul'dan sonra marka değeri en yüksek kenti Antalya'nın değerine değer katıyor. Dünyanın dört köşesinden dikkatleri üzerine çekiyor. Projemiz, satış sürecinde aldığı talep ve kentsel dönüşüm sürecindeki uygulanan model anlamında uluslararası bilinirliğe sahip referans bir proje oldu. İnşa sürecinden bu zamana kadar aldığı ödüller de bunu doğruluyor. Türkiye'nin en önemli gayrimenkul platformu olan Sign of the City ödülleri töreninde "En İyi Kentsel Dönüşüm" ödülüne layık görülmemiz bizim için çok anlamlı. Demek ki yaptığımız iş, attığımız adımlar doğru" dedi.



Elmas, "Bildiğiniz gibi Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği tüm güçlüklere rağmen bahane üretmedik çözüm ürettik. Antalya'da 70 bin kişinin yaşayacağı geleceğin akıllı şehrini inşa etmeye devam ettik. Türkiye'nin hemen hemen tüm illerinden ve yurtdışında da 27 farklı ülkeden yüzlerce yerli ve yabancının yatırım yaptığı projemizin 100'ün üzerinde başvurunun yapıldığı böylesine önemli bir yarışmadan ödül alması bizleri son derece mutlu etti. Bunu yabancı ülkelere satışlarımızda da görüyoruz. İnşa ettiğimiz mega şehir, bugüne kadar Amerika, Kore, Rusya, Almanya, Azerbaycan, Norveç, İngiltere, İran, Katar, Ürdün, Libya, Kuveyt, Mısır, Filistin gibi 29 farklı yabancı ülke vatandaşı ve Almanya, Hollanda, Fransa, İsveç, Belçika, Danimarka, Kanada, Yunanistan, Avusturalya, Portekiz gibi 27 farklı ülkede yaşayan Türk vatandaşları projemizden alım gerçekleştirdi. Start verdiğimiz günden bu yana birçok yerli ve yabancı üniversite, birçok kurum ve kuruluş projemizi gelip yerinde inceledi" ifadelerinde bulundu.



"Antalya Projesi'nde teslimler başlıyor"



Projede aynı anda yaklaşık 8 bin konutun inşaatının sürdüğünü belirten Elmas, ilk etapta bulunan 6 bin 417 dairenin çok yakında teslim edilmeye başlanacağını söyleyerek, "Yaklaşık 20 bin kişinin yaşayacağı Park etabında sona gelindi. Aralık ayı sonunda 93 blokluk ilk etabın teslimlerine başlayacağız. Bu etabın bazı bloklarında artık son çalışmalar yapılıyor; doğramalar takılıyor, iç mobilya - ankastreleri takılıyor" dedi.



İkinci etap Sur Cadde de hızla yükseliyor



Antalya'ya yeni bir şehir kazandıran Sur Yapı Antalya Projesi, 1,3 kilometre uzunluğundaki caddesiyle de göz dolduruyor. Alışverişten sanata, modadan finansa kadar her zevke ve ihtiyaca hitap eden, Sur Cadde'de günlük ayak hareketinin 100 bin, aylık 3 milyon, yıllık 36 milyon olması bekleniyor. İkinci etapta yer alan Sur Cadde'de inşaat hızla ilerliyor. Tamamlandığında İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nin bir benzerini Antalyalılarla buluşturacak olan Sur Cadde'de ticari alanlar, ofis ve dairelerin yanı sıra gündüz nüfusunu da çekecek pek çok sosyal ve kültürel aktivite olacak. Sur Cadde'de 1,3 kilometre uzunluğunda tramvay hattı da yer alacak.



Turkuaz etabı da belirmeye başladı



Bin 105 adet bağımsız bölümden oluşan Sur Yapı Antalya Projesi'nin merakla beklenen 3'üncü etabında da inşa çalışmaları devam ediyor. "Suyla gelen medeniyet" temasının hakim olduğu Turkuaz etabının tüm blokları su kenarında yer alıyor. Turkuaz etabı, yemyeşil bahçesi ve rengarenk çiçekleri, çocuklar ve yetişkinler için dört mevsim kullanılacak açık ve kapalı yüzme havuzları, gölet kenarındaki dinlenme alanları, site konsepti içerisinde oluşturulan meydanlar, yürüyüş yolları ve modern çevre düzenlemesiyle ön plana çıkıyor. Türkiye'nin markası Antalya'da inşa edilen bu modern şehirde geniş balkon kapıları, turkuaz rengi göletlerin, portakal ve limon ağaçlarının, zeytinliklerin, rengarenk çiçeklerin bulunduğu Turkuaz etabına açılıyor. - ANTALYA