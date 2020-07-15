Antalya protokolü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlik ziyareti... - Son Dakika

Antalya protokolü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlik ziyareti gerçekleştirdi

*- 15 Temmuz şehidi polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç, mezarı başında törenle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Antalya protokolü Uncalı Mezarlığı Şehitliği'nde düzenlenen törende buluştu. Vali Ersin Yazıcı ve eşi Hanife Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Başsavcı Halil İnal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen törende, Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki çatışmada şehit düşen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi Meltem Kılınç ve babası Zeki Kılınç ile şehidin kardeşleri Gamze ve Onur Kılınç'ın yanı sıra, yakınları da şehitlikteki törene katıldı.

Şehidin mezarı çevresinde oturarak dua eden aile, gözyaşlarını tutamadı. Tören sonrası şehit ailesini ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı beraberinde eşi Hanife Yazıcı ve protokol, başsağlığı dileyerek mezara kırmızı karanfil bıraktı.

Tören sırasında şehit mezarlarını ziyaret eden Antalya Valisi Yazıcı, şehit yakınlarına başsağlığı dileyip, evlerinde ziyaret edeceğini belirtti. Tören, mezarlara karanfil konulmasının ardından son buldu.