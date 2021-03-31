ANTALYA 'Ramazan'da vatandaş zamsız et yiyecek' - Son Dakika

ANTALYA 'Ramazan'da vatandaş zamsız et yiyecek'

31.03.2021 12:18
ANTALYA 'Ramazan'da vatandaş zamsız et yiyecek', System.String[]

'Ramazan'da vatandaş zamsız et yiyecek'TÜRKİYE Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı, 2021 Ocak ayı itibariyle et ve tavuğa 3 TL fiyat artışı yapıldığını belirterek, Ramazan ayında vatandaşın zamsız et yiyeceğini açıkladı.

'Ramazan'da vatandaş zamsız et yiyecek'

TÜRKİYE Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı, 2021 Ocak ayı itibariyle et ve tavuğa 3 TL fiyat artışı yapıldığını belirterek, Ramazan ayında vatandaşın zamsız et yiyeceğini açıkladı. Et fiyatlarındaki son durumu aktaran Yardımcı, kıymanın 60 TL, kuşbaşının 65 TL, tavuğun 15 TL'den satıldığını söyledi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, 2020 yılında ete zam yapılmadığını hatırlatarak, 2021 yılı ocak ayı itibariyle ete ve tavuğa 3 TL zam yapıldığını anlattı. Yardımcı, 2021 yılı itibari ile kıymanın kilosunun 60 TL, kuşbaşı 65 TL, antrikot 85 TL, bonfile 100 TL, konturfile 80 TL, kuzu but 75 TL, kuzu pirzola 110 TL, kuzu kol 70 TL, tavuk 15 TL, kanat 32 TL, but baget 20 TL, but incik ve kelebeğin kilosunun 24 TL'den satıldığını açıkladı. Ramazan ayında ete zam yapılmayacağını vurgulayan Yardımcı, tavuğa da zam yapılmaması için birtakım görüşmeler yapacaklarını aktardı.

SENE BAŞINDA 3 TL'LİK ARTIŞ OLDU

Etin temel gıda maddesi olduğunu belirten Osman Yardımcı, birçok ürüne yüzde 100 zam yapıldığını, ete sene başında yapılan 3 TL'lik artışın çok olmadığını vurguladı. Geçen sene Ramazan ayında ete zam yapmadıklarını hatırlatan Yardımcı, 'İnşallah bu sene Ramazan ayında zam yapmayı düşünmüyoruz. Anormal bir artış olmadığı müddetçe bu sene vatandaşa zam yapmadan et yedireceğiz. Kıyma geçen sene 57 TL'ydi, bu sene 60 TL yaptık. Geçen sene 62 TL olan kuşbaşı bu sene 65 TL oldu" dedi.

EN ÇOK KIYMA TERCİH EDİLİYOR

Yüzde 60 oranında kıyma, yüzde 20 oranında kuşbaşı, yüzde 10 ise değerli etlerin satıldığını aktaran Yardımcı, vatandaşın en çok kıymayı tercih ettiğini anlattı. Yardımcı, 'Kıymayla 2-3 tür yemek yapılabiliyor. 1 kilo alınan kıymayı 4'e böldürüyorlar. Ama bonfile veya bifteği aldığı zaman bir öğünde tüketiyor" diye konuştu.

FIRSATÇILARA GEÇİT YOK

Tavuğun bu sene itibariyle 15 TL'den satıldığını belirten Osman Yardımcı, 'Tavuk fiyatlarında artış var. Bunu tavukçularla görüşeceğiz. Ramazan'da eğer artış olursa gereken yerlere tavuk fiyatlarının durdurulması için müracaatta bulunacağız. Çünkü fakir fukaranın yediği bir tavuk var. Eğer böyle durmadan zam yapılırsa biz kendi 1 TL olan karımızı da etmeyiz. Biz et fiyatlarını düşük tutuyorsak tavukçular da buna fırsat vermemeli. Tüm fiyatları çıkaracağım ve tavuk firmalarıyla görüşeceğim, gerekirse Ticaret Bakanlığı'na kadar dilekçe vereceğim" dedi.

'ESKİDEN 3-4 KASA KANAT SATARDIK'

Yardımcı, '15 TL tavuk pahalı değil. Çoğu kişi şu an kanat almıyor. Çünkü piknik alanları kapalı. Bugün kanat ile tavuğu baz aldığınızda kanat pahalı. Kanat 32 TL pahalı ama onu da alan pek yok. Onu da eskiden 3-4 kasa satardık. Piknikler kapandığı için kanat satılmıyor. Önemli olan bütün tavuk. Yaptıkları zammın karşısına geçeceğiz" diye konuştu.

Osman Yardımcı, Türk Lirası, Ramazan, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA 'Ramazan'da vatandaş zamsız et yiyecek' - Son Dakika


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