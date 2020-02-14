Antalya raylı sistem projesi devam ediyor - Son Dakika
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Antalya raylı sistem projesi devam ediyor

6 saat önce

Raylı Sistem Projesi devam ediyorANTALYA Büyükşehir Belediyesi 3. Etap Raylı Sistem Projesi çalışmaları kapsamında karayolu köprülü kavşak çalışmalarına engel oluşturan Meltem yaya üst geçidini kaldırıldı.

Raylı Sistem Projesi devam ediyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi 3. Etap Raylı Sistem Projesi çalışmaları kapsamında karayolu köprülü kavşak çalışmalarına engel oluşturan Meltem yaya üst geçidini kaldırıldı. Yayaların Akdeniz Üniversitesi'ne güvenli olarak geçişini sağlamak adına geçici tüp geçit yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, 3. Etap Raylı Sistem Hattı'nın Otogar- Meltem etabında çalışmalara devam ediyor. Dumlupınar Bulvarı'ndaki ray imalatlarında sona yaklaşılırken, Akdeniz Üniversitesi önünde katlı kavşak çalışmaları yürütülüyor.

Akdeniz Üniversitesi Meltem kapısı önündeki katlı kavşak çalışmalarında betonarme üst yapı köprü prefabrikleri yerleştiriliyor. Çalışmalara engel oluşturan Meltem yaya üst geçidi güvenli bir şekilde 4 parçaya ayırılarak kaldırıldı. Eski üst geçidin 100 metre kuzeyine trafik ışığı yerleştirilerek yayaların Akdeniz Üniversitesi'ne güvenli olarak geçişini sağlamak için tüp geçit yerleştirildi.

Antalya raylı sistem projesi devam ediyor

Akdeniz Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:31 Kaynak: DHA
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