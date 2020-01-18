Antalya refüjden karşıya geçmek isterken ciple çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Antalya refüjden karşıya geçmek isterken ciple çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

6 saat önce

Refüjden karşıya geçmek isterken ciple çarpışan motosikletin sürücüsü öldüANTALYA'nın Serik ilçesinde refüjdeki yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan Şevket Uzun'un (66) kullandığı motosiklet, beyin cerrahi uzmanı Ali Ç.'nin (56) kullandığı ciple çarpıştı.

Refüjden karşıya geçmek isterken ciple çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde refüjdeki yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan Şevket Uzun'un (66) kullandığı motosiklet, beyin cerrahi uzmanı Ali Ç.'nin (56) kullandığı ciple çarpıştı. İlk müdahalesini cip sürücüsü Ali Ç.'nin yaptığı Şevket Uzun, kurtarılamadı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında D400 karayolu DSİ mevkisinde meydana geldi. Manavgat'tan Serik yönüne giden Ali Ç.'nin kullandığı 07 ABD 334 plakalı cip, refüjdeki yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan Şevket Uzun'un kullandığı plakası açıklanmayan motosikletle çarpıştı. Başında kask olan motosiklet sürücüsü Şevket Uzun, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu.

Manavgat'ta beyin cerrahi uzmanı olarak çalışan Ali Ç., kazanın ardından ağır yaralanan Şevket Uzun'un yardımına ilk koşan kişi oldu. Ali Ç., Şevket Uzun'a ilk müdahaleyi kendisi yaptı. Daha sonra olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Gelen sağlık ekipleri Şevket Uzun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Şevket Uzun'un cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu. Ali Ç. ise polis tarafından gözaltına aldı.

Antalya refüjden karşıya geçmek isterken ciple çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Manavgat, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:19 Kaynak: DHA
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