ANTALYA Regnum Carya'dan sezon açılışı - Son Dakika

ANTALYA Regnum Carya'dan sezon açılışı

Regnum Carya'dan sezon açılışıANTALYA'nın Serik ilçesindeki Regnum Carya yönetimi uzun yıllardır işbirliği gerçekleştirdiği acenteleriyle keyifli bir kokteylde bir araya geldi.

Regnum Carya'dan sezon açılışı

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Regnum Carya yönetimi uzun yıllardır işbirliği gerçekleştirdiği acenteleriyle keyifli bir kokteylde bir araya geldi. 2020 yeniliklerinin acentelerle paylaşıldığı gecede, Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski de davetlilere kendi markası olan dondurmalarından ikram etti.

Yeni sezona fark yaratan yeniliklerle giren Regnum Carya acenteleriyle bir araya geldi. 2020 sezonunda gerçekleştirilen yeniliklerin paylaşıldığı kokteylde bu yıl ziyaretçilerin deneyimine sunulan ve mutfağından dekorasyonuna geleneksel Türk pastanesi izleri taşıyan Nazar Bakery'nin yanı sıra The Cave ve yeni restoranların da tanıtımı yapıldı.

Regnum Carya Satış Pazarlama Direktörü Dede Akkaş, "Farklı olmayı ve sürekli yenilenmeyi hedefleyen bir tesis olarak bu sezonda da otelimizde birçok yenilik gerçekleştirdik. Dünya yıldızlarını ve liderlerini ağırladığımız Crown Villamıza eşi benzeri olmayan bir mağara konsepti ekledik. Klasik ana restoranların ötesinde bir restoran alanı yarattık. Tüm bu yenilikler dışında çevre ve peyzaj düzenlemelerimizde de olumlu gelişmeler kaydettik. Regnum Carya olarak bu sene de misafirlerimize en iyi hizmeti vermeye hazırız" dedi.

Keyifli kokteylin bir de sürpriz konuğu vardı. Alman Milli Takımı eski futbolcularından ve şimdilerde Antalyaspor'da top koşturan yıldız futbolcu Lukas Podolski, kendi markası dondurmalarını davetlilere elleriyle ikram etti.

Lukas Podolski, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burayı çok seviyorum. Bu Antalya'ya ilk gelişim değil, daha önce de sık sık geldim. Antalya'yı seviyorum, Türkiye'yi seviyorum. Antalyaspor olarak ligin ikinci yarısında güzel oynadık. Güvendeyiz ve bu en önemli olan şey. Bugün dondurma yapmaya çalışıyoruz. Umarım beğenirler, çünkü insanlar beni seviyor. Hem saha içerisinde hem de saha dışında. Şu anda bunu dondurma ile başarmaya çalışıyoruz. Umarım Antalya'da dükkan açabiliriz, bu harika olur" dedi.

ANTALYA Regnum Carya'dan sezon açılışı

Lukas Podolski, Regnum Carya, Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 04:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Regnum Carya'dan sezon açılışı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı Galatasaray, Beşiktaşlı Caner Erkin'i gündemine aldı 31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk merak edilen soruya yanıt verdi Kıskançlık krizine giren koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü İzmir'de jiletle sakal tıraşı ve makyaj yasağı kaldırıldı Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı Kocaeli'de kamyonla çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın sakallı yeni imajı görenleri hayrete düşürdü A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti         
17:46
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
17:35
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım         
16:56
Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti         
16:41
İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı         
16:33
Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma         
16:21
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı         
16:04
Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli         
15:43
Trabzon'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor! Denetimler sıklaştı Trabzon'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor! Denetimler sıklaştı         
15:19
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu         
15:09
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor         
15:04
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu         
14:17
Canlı yayına bağlanan Pınar Gültekin'in babasının sözleri yürek dağladı: Kızımı teşhis edemedim Canlı yayına bağlanan Pınar Gültekin'in babasının sözleri yürek dağladı: Kızımı teşhis edemedim         
13:13
İnşaat işçilerini öldürüp römorkla götürdükleri ormanlık alana gömdüler İnşaat işçilerini öldürüp römorkla götürdükleri ormanlık alana gömdüler         
13:02
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez         
12:49
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü         
12:22
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor         
12:22
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı         
12:20
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor         
12:05
Üzerine yıldırım düşen 16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky, yeşil sahalara geri döndü Üzerine yıldırım düşen 16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky, yeşil sahalara geri döndü         
11:52
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi         
11:40
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti         
11:34
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi         
11:06
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı 90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı         
10:47
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi         
10:18
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü         
09:43
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu 13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu         
09:33
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler         
09:29
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti         
09:20
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı         
09:15
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2020 22:51:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA Regnum Carya'dan sezon açılışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei