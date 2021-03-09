ANTALYA Rektör Özkan: Koronavirüs maalesef tırmanıyor - Son Dakika

ANTALYA Rektör Özkan: Koronavirüs maalesef tırmanıyor

09.03.2021 13:20

Rektör Özkan: Koronavirüs maalesef tırmanıyorAkdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Covidle ilgili 3 proje yürütüyoruz.

Rektör Özkan: Koronavirüs maalesef tırmanıyor

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Covidle ilgili 3 proje yürütüyoruz. Hem aşı, hem ilaç hem de tanıyla ilgili bir kit çalışmamız var. Şu an yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 40, servis doluluk oranımız da yüzde 50. Ama maalesef tırmanıyor" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversite içerisindeki Kır Bahçesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Üniversitenin koronavirüs aşısıyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Özkan, "Covid nedeniyle kaybettiğimiz insanlar var. 40- 50 yaşında sapasağlam insanları Covid nedeniyle kaybettik. Gripten 50 yaşında sağlam insanlar ölmüyordu. Covid bir efsane değil. Covidle ilgili 3 proje yürütüyoruz. Hem aşı, hem ilaç hem de tanıyla ilgili bir kit çalışmamız var. Kayseri bu noktada çok hızlı gidiyor. Bizi mutlu ediyor ve destekliyoruz. İnşallah Kayseri bir aşıyı piyasaya sürecek" dedi.

Antalya'daki vaka oranlarının arttığını belirten Rektör Prof. Dr. Özkan, "Doktor ekibimizden Covid nedeniyle kaybımız yok. İnşallah bundan sonra da olmaz. Onlar için biz ve devlet elimizden gelen her şeyi yaptık. Hiç malzemesiz kalmadık. Şu an yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 40, servis doluluk oranımız da yüzde 50. Ama maalesef tırmanıyor" diye konuştu.

Vaka artışının devam etmesi halinde Antalya'nın kırmızı grup içerisinde yer alabileceğini söyleyen Rektör Özkan, "Muhtemelen önlemler biraz daha sıkılaşacaktır. Halkımız vur deyince öldürüyor. Bunların ne kadarı mutasyon ne kadarı eski virüs olduğunu bilmiyoruz. Çocukları da etkilemeye başladı. Antalya kırmızıya dönebilir. Dönmesin istiyoruz çünkü turizm çok önemli. Turizm kötü geçerse Antalya çok kötü etkilenir" dedi.

Bazı organ nakli ameliyatlarını pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Yüz, kol, rahim nakli konularında talep var. Ancak şimdilik salgın nedeniyle bunları gerçekleştiremiyoruz. Ama böbrek, karaciğer gibi hayati önem taşıyan nakilleri yapıyoruz" diye konuştu.

ANTALYA Rektör Özkan: Koronavirüs maalesef tırmanıyor
ANTALYA Rektör Özkan: Koronavirüs maalesef tırmanıyor
ANTALYA Rektör Özkan: Koronavirüs maalesef tırmanıyor
ANTALYA Rektör Özkan: Koronavirüs maalesef tırmanıyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Rektör Özkan: Koronavirüs maalesef tırmanıyor - Son Dakika


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