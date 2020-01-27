Antalya rektör ünal tekrar aday - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya rektör ünal tekrar aday - Son Dakika

Antalya rektör ünal tekrar aday

6 saat önce

Rektör Ünal tekrar adayAkdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, önümüzdeki rektörlük seçiminde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Rektör Ünal tekrar aday

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, önümüzdeki rektörlük seçiminde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, "Tekrar rektörlüğe aday mısınız?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Önümüzdeki seçimlerde yeniden adayım" dedi.

Akdeniz Üniversitesi'nin 12 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen rektörlük seçiminde, 1147 öğretim üyesinden 1086'sı oy kullanmış, 332 oy alarak yarışı ikinci sırada tamamlayan Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanmıştı.

Seçimde Prof. Dr. İbrahim Demir 339, Prof. Dr. İsmail Boztosun 162, Prof. Dr. Muharrem Certel 106, Prof. Dr. Hüseyin Basım 46, Prof. Dr. Muharrem Kılıç 44 ve Prof. Dr. Nevzat Çevik 37 oy almıştı. 15 oy boş çıkmış, 5 oy ise geçersiz sayılmıştı.

Antalya rektör ünal tekrar aday

Akdeniz Üniversitesi, Mustafa Ünal, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Taliban'ın vurduğu uçakla ilgili ABD'den ilk açıklama: Küçük bir Amerikan askeri uçağıydı Nüsra bebek ve annesini kurtaran JAK ekipleri, o anları gözyaşlarıyla anlattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 20:08:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya rektör ünal tekrar aday - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]