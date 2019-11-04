Antalya restoran kurşunlandı

Restoran kurşunlandı

ANTALYA'da bir restoran sabaha karşı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Olayda, maddi hasar meydana geldi.

Olay, Aksu ilçesi çayı üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Bugün restorana gelen çalışanlar, cam kırıklarını ve kurşun deliklerini fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, işyerini kurşunlayan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. Şans eseri ölen ve yaralananın olmadığı olayda, maddi hasar meydana geldi.