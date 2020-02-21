Antalya rezidansta korkutan yangın - 1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya rezidansta korkutan yangın - 1 - Son Dakika

Antalya rezidansta korkutan yangın - 1

6 saat önce

1ANTALYA'da çoğunluğu yerleşik yabancıların yaşadığı 5 katlı rezidansın giriş katında, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.

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ANTALYA'da çoğunluğu yerleşik yabancıların yaşadığı 5 katlı rezidansın giriş katında, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanın hızla binayı sarması nedeniyle çok sayıda kişi dumandan etkilendi. Polis tarafından tahliye edilen binada dumandan etkilenen 14 kişi çevre hastanelere götürülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

GÖRÜNTÜ GELİYOR

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) -

Antalya rezidansta korkutan yangın - 1

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:33 Kaynak: DHA
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Son Dakika

5 katlı rezidansta yangın
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