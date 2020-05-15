ANTALYA Rıza Kamil Bir yerde kuş cıvıltısı varsa orda hayat vardır - Son Dakika

ANTALYA Rıza Kamil Bir yerde kuş cıvıltısı varsa orda hayat vardır

Rıza Kamil: Bir yerde kuş cıvıltısı varsa orda hayat vardırDOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 6.

Rıza Kamil: Bir yerde kuş cıvıltısı varsa orda hayat vardır

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, Antalya Serik'teki Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda binlerce kuşun halkalamasının yapıldığını belirterek, "Vatandaşlardan kuşlara iyi bakmalarını onlara yem vermelerini istiyoruz. Bir yerde kuş cıvıltısı varsa orda hayat vardır" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesindeki Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda, DKMP Genel Müdürlüğü, Serik Belediyesi ve Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi işbirliğinde kuş halkalama faaliyetleri sürüyor. DKMP 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, istasyon hakkında ve yapılan işlemlerle ilgili gazetecilere bilgi verdi. Rıza Kamil, 'Burada kuşların halkalamasını yapıyoruz. Kuşlar doğada yakalanarak halkalanıyor. Ağ ile zarar vermeden yakalanan kuşlara, adres ve numara olan bir halka takılıyor. Bu kuş türünün özelliklerinin kaydedilmesinin ardından tekrar doğaya salınıyor" dedi.

Kuşların kuzey yarım küreden güney yarımküreye, güney yarım küreden de kuzey yarım küreye mevsimsel olarak göç ettiğini aktaran Rıza Kamil, "Bu istasyonumuzda 60 farklı kuş türünden binlerce kuş halkalandı. Sadece bu sene 45 farklı kuş türü üzerinde 1000 civarında kuş yakalanarak halkalandı. Buradaki çalışmalar yılda üç aylık iki dönem halinde yapılıyor. İlki mart, nisan mayıs ayları, diğeri ise eylül, ekim, kasım ayları. Bu istasyonumuzda en çok karabaşlı ötleğen, sarı asma, bülbül, karatavuk ve sinek kapan gibi türlerdeki kuşları halkalıyoruz. Ayrıca atmaca, çoban aldatan, ibibik ve ishak kuşu gibi kuş türlerini de halkalama yapıyoruz. Bu istasyonumuz aynı anda birçok kuş türüne ölçüm yapmaya, araştırma yapmaya uygun bir özel bir bölge" diye konuştu.

'KUŞ CIVILTISI VARSA ORDA HAYAT VARDIR

Halkalama çalışmaları sayesinde kuşların hayat döngüleri, göç yolları, göç yolları üzerinde karşılaşılan sorunlar, habitatlarda olan değişimlerin gözlenebildiğini kaydeden Kamil, şöyle konuştu:

"Bu işlemler dünya genelinde de yapılmaktadır. Ülkeler bu konuda birbirleriyle bağlantı halinde. Bu işlemlerin bize getirisi nedir. Özellikle bütün okullarımızda bio çeşitlik eğitimi veriyoruz. Biz bu zengin çeşitliliği öğrencilerimize anlatarak onların bilinçlenmesi sağlanıyor. Serik'te ilk ve orta dereceli okul öğrencilerine teorikte gördükleri bilgileri, burada pratikte uygulamalı olarak anlatıyoruz. Kuş türlerini korumaları konusunda bilinçlendiriyoruz. Koronavirüs nedeniyle öğrencilerimize bu dönemde uygulamalı eğitim yapamadık. Kısıtlama nedeniyle evde bulunan çocuklarımıza maket kuş bul ile kuş türlerini kitapçıkla öğretiyoruz. Bu setleri çocuklarımıza hediye ediyoruz. Vatandaşlardan kuşlara iyi bakmalarını onlara yem vermelerini istiyoruz. Bir yerde kuş cıvıltısı varsa orda hayat vardır."

4 YILDIR HALKALAMA YAPILIYOR

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nden Öğretim Görevlisi Dr. Hakan Karaardıç, istasyonda 4 yıldır kuş halkalama çalışmalarına devam edildiğini aktardı. Hakan Karaardıç, "9 Mayıs tarihinde ülkemizde ilk kez İzmir yalıçapkını (Halcyonsmyrnensis) yakalanarak halkalanmış ve ölçümleri yapıldıktan sonra tekrar doğaya bırakılmıştır. Bu yıl Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu, 2020 yılı ilkbahar halkalama çalışmasına 5 Mart'ta başladı. Ancak ülkemizi de etkisi altına olan koronavirüs pandemisi nedeniyle özellikle 20 Mart'tan itibaren tedbirler nedeniyle düzenli çalışma gerçekleştirilemedi. 2020 ilkbahar dönemi halkalama çalışmalarında, 45 farklı kuş türünden 980 birey halkalandı. İstasyonda yoğun olarak ötleğen türleri halkalanmakla birlikte çobanaldatan, atmaca, arap bülbülü, sarıasma, küçük balaban, ishak kuşları da zaman zaman yakalanarak halkalandı. 2020 ilkbahar döneminde artık son göçmen bireylerimiz. Yakalanan kuşları Türkiye kodlu halkalayıp bırakıyoruz" diye konuştu.

ANTALYA Rıza Kamil Bir yerde kuş cıvıltısı varsa orda hayat vardır

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Boğazkent, Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 12:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Rıza Kamil Bir yerde kuş cıvıltısı varsa orda hayat vardır - Son Dakika

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