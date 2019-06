ANTALYA Roberto Fonseca'dan Antalya'ya özel beste

Roberto Fonseca'dan Antalya 'ya özel besteCAZ müziğin dünyaca ünlü isimlerini Antalya'da buluşturan Antalya Akra Caz Festivali'nin ikinci gününde Kübalı caz piyanisti ve besteci Roberto Fonseca konser verdi. Fonseca, konserinde 'Antalya'ya özel bestelediği ve 'Antaya' adlı şarkısını da seslendirdi.Akra Hotels'de gerçekleşen Havana Gecesi'nde Roberto Fonseca, eğlenceli dansları ve parçalarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Fonseca ayrıca Antalya'ya hayran kaldığını ifade ederek, konserde Antalya için bestelediği eseri de seslendirdi. Konseri Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amaros Nunez de izledi. 'İbrahim Ferrer, 'Orlando Cachaito Lopez', 'Ruben Gonzalez', 'Guajiro Mirabal Manuel Galban' gibi dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşan ve Buena Vista Social Club'ta da çalan Roberto Fonseca konserine seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Konser öncesinde ise; Türkiye 'nin en iyi caz vokalistlerinden Ece Göksu , Quartet'i ile sahneye çıktı.'BU GECE BİZİMLE BİRLİKTE GÜLÜN VE DANS EDİN'Konserine başlarken izleyicilere Nasıl hissediyorsunuz diye soran Fonseca, dinleyenlerinalkış ile tempo tutmalarını istedi. Alkışlar arttıkça seyircilere bir kez daha Şimdi nasıl hissediyorsunuz diyen soran Fonseca'nın konserinde coşkulu anlar yaşandı.Konserdeki herkesin bir aile olduğunu ve bu sebeple konsere aileyi anlatan bir parça ile başlamak istediğini ifade eden Fonseca, Bu güzel insanlar için, bu güzel festivalde çalmaktan çok mutluyuz. Dileriz bunun keyfini çıkarırsınız. Bu gece gülersiniz, ağlarsınız ve tabii ki bizimle birlikte dans edersiniz. Projemizin ismi olan ABUC, Küba'nın da tersten okunuşu. Umarım bu gece sizleri parçalarımızla biraz olsun Küba'ya götürebiliriz dedi.FONSECA'DAN ANTALYA İÇİN ÖZEL BESTEKonserin sonunda ise Fonseca, Antalya için özel olarak bestelediği eseri çalarak seyircilere hoş bir sürpriz yaptı. 'Antalya' adını verdiği eseri çalmadan önce seyircilerle duygularını paylaşan Fonseca, Dün gece konser için Antalya'ya geldiğimizde hepimiz bu şehre hayran kaldık. ve bizden size bir teşekkür olsun diye gece boyunca bu parçayı besteledik. Eseri bu festivale, Türkiye'ye, müzisyenlerinize ve geleneksel müziğinize ithaf ediyoruz. Huzurunuzda seslendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz dedi.FESTİVAL IYEOKA KONSERİ İLE DEVAM EDECEKFestival 22 Haziran Cumartesi akşamı Nijerya uyruklu ABD'li sanatçı Iyeoka konseri ile devam edecek. Iyeoka konseri öncesinde ise; New Orleans ve New York sokaklarından gelen Amerikan Halk Müziği, caz ve blues müziğinin yüksek enerjili gruplarından Tin Pan Band sahneye çıkacak. Bu yıl Antalya'da ikincisi gerçekleşen Antalya Akra Caz Festivali modern ve klasik cazın yanı sıra; caz müziği funk, rock, latin, soul ve elektronik tarzla harmanlayan renkli bir müzikal yelpazeyle izleyici karşısına çıkıyor. Akdeniz 'in ve Bey Dağları'nın eşsiz manzarası eşliğinde Akra Hotels'in bahçesinde gerçekleşen festival 29 Haziran'a kadar devam edecek. Akra Hotel's tarafından düzenlenen festivalin biletleri yurt içinde ve yurtdışında Biletix 'ten temin edilebilir.