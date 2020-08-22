ANTALYA 'Röntgenci' şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest - Son Dakika

'Röntgenci' şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest

ANTALYA Konyaaltı Sahili'nde soyunma kabinlerini gözetlediği iddiasıyla vatandaşlar tarafından dövüldükten sonra polise teslim edilen F.M.K. adlı şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün sabah, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, soyunma kabinlerini gözetlemeye başladı. Durumu fark eden vatandaşlar da F.M.K. adlı kişiyi darp etti. Şüpheli ise kendisini, "Yere düşen anahtarımı alıyordum" diye savundu. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen polis ekibi, şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşananlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Soruşturması tamamlanan F.M.K. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)