Antalya rota geliştirme forumu başladı - Son Dakika

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Antalya rota geliştirme forumu başladı

6 saat önce

Antalya Rota Geliştirme Forumu başladıFRAPORT TAV Antalya Terminal İşletmeciliği AŞ tarafından düzenlenen Connect 2020 - Antalya Rota Geliştirme Forumu başladı.

Antalya Rota Geliştirme Forumu başladı

FRAPORT TAV Antalya Terminal İşletmeciliği AŞ tarafından düzenlenen Connect 2020 - Antalya Rota Geliştirme Forumu başladı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen programın açılışına Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Fraport TAV Antalya Havalimanı genel müdürleri Deniz Varol ve Bilgihan Yılmaz ile organizasyonun düzenlendiği otelin Genel Müdürü Çağlar Bayrakçı ve davetliler katıldı.

Forumla ilgili gazetecilere açıklama yapan Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, forumda dünyanın dört bir yanından 70'in üzerinde havayolu, 200'ün üzerinde havalimanını Antalya'da misafir ettiklerini söyledi. Kış mevsiminde Antalya'nın tatil olarak değerlendirilebilecek bir yer olduğunu göstermek ve 12 ay boyunca ziyaret edilebilen bir şehir haline getirebilmeyi hedeflediklerini aktaran Deniz Varol, kente gelen grupları tarihi yerlere götürüp, gezdiklerini ve Antalya'nın sadece yazın değil kışın da Avrupa'nın en güzel destinasyonlarından biri olduğunu anlatmaya çalıştıklarını kaydetti.

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) ve STK'larla ciddi bir işbirliği içerisinde olduklarını belirten Varol, misafirlerin buradan güzel anılarla dönmelerini, Antalya denildiğinde akıllarında güzel şeyler kalması gerektiğini vurguladı. Başlangıçta 70'in üzerinde havayolu şirketinin foruma geldiğini ancak bunlardan yarıdan fazlasının Antalya'ya hiç uçmadığını aktaran Deniz Varol, bunlardan en az birini Antalya'ya getirebilmek için yola çıktıklarını söyledi. Varol, "Antalya onlar için ciddi kar getirebilecek, yeni bir oluşum olabilecek ciddi bir ışık. Onları görmüş oldular. Biz bir tane değil daha fazlasını görmek istiyoruz. Bugün 2-3 tane ciddi firma neredeyse 'buyurun oturalım bu işin ciddi pazarlığını yapalım' seviyesine geldi" dedi.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz da forumu ilk defa Antalya'ya getirmeyi başardıklarını, bu organizasyonun havacılığın yanında turizm fuarı olduğuna da dikkati çekti.

Connect 2020- Antalya Rota Geliştirme Forumu, 55 ülkeden yaklaşık 80 havayolu, 200 havalimanı, tur operatörleri ve turizm otoritelerinden 600'ün üzerinde delegenin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Açılış programının ardından 'Havayolları- 2020'deki büyük zorluklar', 'Antalya büyük fırsatları olan iddialı bir şehir', 'Havacılık çevresel taahhütlerini nasıl yerine getirecek?', '150'nin altındaki koltuk pazarı- Avrupa'ya daha iyi hizmet mi getiriyor?' konulu paneller ve ikili görüşmelere geçildi. Forum yarın sona erecek.

Antalya rota geliştirme forumu başladı

Deniz Varol, Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:01 Kaynak: DHA
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