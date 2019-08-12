Son Dakika Haberleri: ANTALYA RUS SANATÇI KEMER'DE TATİLCİLERİ COŞTURDU
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ANTALYA RUS SANATÇI KEMER'DE TATİLCİLERİ COŞTURDU

36 dakika önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Rus şarkıcı Tima Belorusskih'in (20) verdiği konser yoğun ilgi gördü.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Rus şarkıcı Tima Belorusskih'in (20) verdiği konser yoğun ilgi gördü.
Kemer'de Club Aura'da Rus şarkıcı Tima Belorusskih konser verdi. Yaklaşık 4 bin kişinin izlediği konsere Rus turistlerin yanı sıra yerli tatilciler de ilgi gösterdi. Tima Belorusskih konseri öncesinde DJ Serkan çaldığı parçalar ile gece kulübüne gelenleri eğlendirdi. Go go dansçıları ise danslarıyla büyüledi.saat 02.00'de sahneye çıkan Tima Belorusskih yoğun ilgi gördü. Özellikler vatandaşları sanatçıya sevgi gösterilerinde bulundu. Şarkıcının seslendirdiği parçalara Rus, Ukraynalı ve Kazakistan'dan gelen turistler de eşlik etti. Bir saat süren konserde gece kulübünde bulunanlar ellerindeki cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekti.
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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:21 Kaynak: DHA
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