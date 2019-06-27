ANTALYA RUS ŞARKICI BEYAZ LENSLERİYLE İLGİ ÇEKTİ
46 dakika önce
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, Rusya'da ünlü şarkıcı Eldzhey konser verdi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:10 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Kemer
ilçesinde, Rusya'da ünlü şarkıcı Eldzhey konser verdi. Beyaz lensleriyle dikkati çeken Eldzhey'in konserini yaklaşık 4 bin turist
dinledi. Kemer'de sıcak hava ve aşırı nemin hakim olduğu günlerde denizde ve havuzda tatil yapan Rus, Ukraynalı, Belaruslu, Azeri ve Kazakturistler, gece ise konser organizasyonlarında eğleniyor. İlçe merkezindeki Club Aura'da gece DJ Arda'nın çaldığı parçalar ve go-go dansçısı kızların şovlarıyla eğlenen turistler, saat 02.00'de sahneye çıkan ünlü Rus şarkıcısı Eldzhey ile coştu. Rusya'da popüler olan şarkılarını seslendiren Eldzhey, beyaz lensleri ve Almanca polis anlamına gelen 'Polizei' yazısının bulunduğu yeleğiyle dikkati çekti. Rus şarkıcıya sevenleri tüm parçalarında eşlik ederken, 1 saatlik konseri yaklaşık 4 bin kişi takip etti.
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