Son Dakika Haberleri: ANTALYA RUS ŞARKICI MOT, KEMER'DE KONSER VERDİ
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ANTALYA RUS ŞARKICI MOT, KEMER'DE KONSER VERDİ

57 dakika önce

RUS şarkıcı Mot, Antalya'nın Kemer ilçesinde konser verdi.

ANTALYA RUS ŞARKICI MOT, KEMER'DE KONSER VERDİ, System.String[]
RUS şarkıcı Mot, Antalya'nın Kemer ilçesinde konser verdi.
Rusların sevilen R&B şarkıcısı Mot, Kemer'e bağlı Beldibi'ndeki Rixos Sungate Otel'de sahneye çıktı. Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Belarus'tan gelen turistler, konsere büyük ilgi gösterdi. Konserde, Mot popüler şarkılarını seslendirirken sahnede bir an olsun yerinde durmadı ve dans etti. Bir saat süren konser süresince Mot konserini izleyen turistler bol bol video ve fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:20 Kaynak: DHA
Antalya, Kemer, Güncel
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