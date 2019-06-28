ANTALYA RUS ŞARKICI MOT, KEMER'DE KONSER VERDİ
57 dakika önce
RUS şarkıcı Mot, Antalya'nın Kemer ilçesinde konser verdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:20 Kaynak: DHA
RUS şarkıcı Mot, Antalya
'nın Kemer
ilçesinde konser verdi.
Rusların sevilen R&B şarkıcısı Mot, Kemer'e bağlı Beldibi
'ndeki Rixos
Sungate Otel'de sahneye çıktı. Rusya, Ukrayna
, Kazakistan
, Belarus
'tan gelen turistler, konsere büyük ilgi gösterdi. Konserde, Mot popüler şarkılarını seslendirirken sahnede bir an olsun yerinde durmadı ve dans etti. Bir saat süren konser süresince Mot konserini izleyen turistler bol bol video ve fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştı
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