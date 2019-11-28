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Antalya-rus turistin öldüğü paraşüt kazasında 2 sanık tahliye edildi
6 saat önce
Rus turistin öldüğü paraşüt kazasında 2 sanık tahliye edildi (TÜM GÖRÜNTÜLER)
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:13 Kaynak: DHA
ANTALYA-Rus turistin öldüğü paraşüt kazasında 2 sanık tahliye edildi (TÜM GÖRÜNTÜLER)
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