Son Dakika Haberleri: Antalya-rus turistin öldüğü paraşüt kazasında 2 sanık tahliye edildi
Son Dakika Güncel Antalya-rus turistin öldüğü paraşüt kazasında 2 sanık tahliye edildi - Son Dakika

Antalya-rus turistin öldüğü paraşüt kazasında 2 sanık tahliye edildi

6 saat önce

Rus turistin öldüğü paraşüt kazasında 2 sanık tahliye edildi (TÜM GÖRÜNTÜLER)

ANTALYA-Rus turistin öldüğü paraşüt kazasında 2 sanık tahliye edildi (TÜM GÖRÜNTÜLER)

Antalya-rus turistin öldüğü paraşüt kazasında 2 sanık tahliye edildi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:13 Kaynak: DHA
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