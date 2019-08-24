ANTALYA Rus turistler ile Türk gençlerin kavgası, sosyal medya canlı yayınında

Rus turistler ile Türk gençlerin kavgası, sosyal medya canlı yayınında (2)

'KADINLARI DÖVÜYORDU'

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 2'si kadın 3 Rus turist ile kavga eden kişinin İstanbul'dan tatile gelen motosikletli kurye İsmail Emre olduğu belirlendi. DHA'ya açıklama yapan İsmail Emre, olayın Güller Pınarı Mahallesi'nde meydana geldiğini belirtti. Kavga ettiği Rus turistin otomobilin arkada koltuğunda 2 Rus kadını dövdüğünü anlatan Emre, kendisinin de kavgaya engel olmaya çalıştığını söyledi. Kadınların araçtan inip sahile indiğini, Rus turistin ise araçtaki başka bir arkadaşıyla olay yerinden ayrıldığını ve bir süre sonra geldiğini anlatan İsmail Emre, "Rus turist bulunduğum yere geldi. Ben de kadınları neden dövdüğünü sormaya çalıştım. Bu nedenle tartıştık. Dil sorunu nedeniyle tam da anlaşamadık. Ancak bir anda motosikletimi devirdi. Ben de bu duruma çok sinirlendim. Kavga etmeye başladık" dedi.

'KORUMAYA ÇALIŞTIĞIM KADINLARDAN DAYAK YEDİM'

İsmail Emre, bir süre sonra olayı görüp gelen kadın turistlerin de kendisine saldırdığını belirterek, "Korumaya çalıştığım kadınlar beni dövmeye çalıştı. Bana tekme atıp durdular. Halbuki olaydan yaklaşık yarım saat önce ben onları motosikletime zarar veren Rus turistin elinden kurtarmaya çalışmıştım" diye konuştu.

İsmail Emre, olaydan sonra polise ifade verdiklerini ve birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını söyledi.