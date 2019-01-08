Antalya Rus Turistler Ocak Ayında Kekova'da Yazı Yaşadı

Antalya'nın Demre ilçesine gelen Rus turistler Kekova'da yat turuna çıktı.

Antalya'nın Demre ilçesine gelen Rus turistler Kekova'da yat turuna çıktı. Sıcaklığın 13 derece olduğu güneşli havada Akdeniz'in mavi sularına kendilerini bırakan turistler, güneşin ve denizin tadını çıkardı.



Türkiye'nin birçok bölgesinde kara kış etkisini sürdürürken, Demre'ye tatile gelen Rus turistler güneşli havanın tadını çıkardı. Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni gezen Rus turistler öğle yemeğinin ardından Çayağzı Limanı'ndan yatla Kekova turuna çıktı. Yatın önüne geçen bir grup turist, esen soğuk rüzgara aldırmadan uzanarak güneşin tadını çıkardı. Yat üstünde Batık Kent ve Simena Antik Kenti'ni gören turistler, bolca fotoğraf ve görüntü çekerek, gezilerini ölümsüzleştirdi.



Yat, doğal bir liman olan Gökkaya Koyu'nda mola verdiği sırada bazı turistler 13 derece hava sıcaklığında, 17 derece olan Akdeniz'e girerek, yüzdü. Kendi ülkelerinde gündüz bile eksi 10 dereceyi bulan sıcaklığın hakim olduğu turistler, Demre'de yatın üstünden denize atladı.



'KENDİ ÜLKEMDE YAZIN BİLE BU HAVA YOK'



Denizde yüzen Maria Shcherbatykh, Su çok güzeldi, sıcacık. Harika bir duygu bu mevsimde denizde yüzmek. Kendi ülkemde yazın bile bu hava yok. Herkese bu turu tavsiye diyorum dedi.



'BURASI HARİKA BİR YER'



Matveeva Anastasit, İlk kez Türkiye'ye geliyorum. Türkiye'yi yazın tatil yapılacak kum, deniz, güneş ülkesi olarak biliyordum. Gelirken kışın Türkiye'de denize girebileceğim hiç düşünmemiştim. Su, deniz, doğa, tarih burası harika bir yer. Deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığından fazla olunca yüzmek harika oldu diye konuştu.



'HERHALDE BİR RÜYA'



Anna Filko da şöyle dedi



Türkiye'ye ilk kez geldim. Rusya'da her yer kar altında. Hava çok soğuktu. Bu mevsimde denize girmek benim için herhalde bir rüya. Kekova bir cennet. Su çok sıcaktı. Hiç üşümedim. Beni bu tura getiren, Türkiye gibi mükemmel bir ülkeyi tanıtan tur şirketime teşekkür ediyorum.

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