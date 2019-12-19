Antalya ruslar 'noel baba'yı ayinle andı - Son Dakika

Ruslar 'Noel Baba'yı ayinle andı

Ortodoks dünyasının kutsal kabul ettiği ve 'Noel Baba' adıyla bilinen Aziz Nikolaos, mezarının bulunduğu Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde ayinle anıldı.

Aziz Nikolaos'un ölüm tarihini 19 Aralık olarak kabul eden Rus Ortodokslarınca, bugün Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde ayin düzenlendi. Ayini, Moskova Patrikhanesi Türkiye Temsilcisi din adamı Georgiy Sergeev yönetti. Ayinde Rusya'dan gelen 3 din adamı ve Moskova Din Akademisi Müzik Korosu'ndan 4 kişilik ekip yer aldı. Ayine, Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosluğu Ataşesi Andrian Andrianov, Muavin Konsolos Alexey Zaytsev, Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı'nın da aralarında bulunduğu Rusya ve Antalya'dan gelen yaklaşık 250 Rus katıldı.

Moskova Patrikhanesi Türkiye Temsilcisi Georgiy Sergeev, Aziz Nikolaos sadece Ortodoksların, Katoliklerin, Hristiyanların değil, tüm insanlığın ortak değeri ve koruyucusudur. Herkesin yardımcısıdır. Denizcilerin, çocukların koruyucusudur. Bugün onun mekanında, başta Aziz Nikolaos'a, insanlığın mutluluğu, dünya barışı, savaşların sona ermesi, dünyada açlık çeken insanlara yardım elinin uzanması, insanlığın en büyük belası olan terörün sona ermesi için, insanlığın mutluluğu, Türkiye-Rusya dostluğu, 3 yıl önce, bir 19 Aralık günü elim bir terör vakası sonrası yaşamını yitiren ülkemizin Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için dua ettik. Onu, bu yüce mekanda bir kez daha andık. Bize bu yüce mekanda bu ayin olanağını sağlayan Türk makamlarına, bizi her seferinde hoşgörüyle karşılayan, bağrına basan Demrelilere teşekkür ediyoruz. Unutmayınız ki Aziz Nikolaos herkesin yardımcısıdır. Yeter ki sizin kalbiniz temiz olsun. Bizim dualarımızla Türkiye-Rusya dostluğu, iki ülke arasındaki bağlar daha da büyüyecek, gelişecek dedi.

Konuşmanın ardından ayine katılanlara kutsanmış ekmek ve su ikram edildi.

Halk arasında Noel Baba olarak anılan Aziz Nikolaos'un Likya Birliği'nin başkenti Patara'da doğduğu, din adamı olarak Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan Myra'ya geldiği ve burada başpiskoposluğa yükseldiği biliniyor. Aziz Nikolaos'un, Rum Ortodokslara göre 6 Aralık 343 tarihinde, Rus Ortodokslara göre ise 19 Aralık 343 tarihinde öldüğü kabul ediliyor.