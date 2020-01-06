Antalya-ruslar televizyon programıyla eğlendi - Son Dakika
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Antalya-ruslar televizyon programıyla eğlendi

6 saat önce

Ruslar televizyon programıyla eğlendiANTALYA'nın Kemer ilçesinde bulunan Rixos Sungate Otel'de Rusların ünlü TV programı Comedy Club (Komedi Kulübü) sahneye çıktı.

Ruslar televizyon programıyla eğlendi

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bulunan Rixos Sungate Otel'de Rusların ünlü TV programı Comedy Club (Komedi Kulübü) sahneye çıktı.

Rusya'da 2003 yılında kurulan, 2005 yılından bugüne TV kanallarında gösterimde olan ve büyük ilgi gören Comedy Club isimli program bu kez Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de yapıldı. Özellikle Rus turistler tarafından büyük ilgi gören Comedy Club için organizasyonun yapıldığı salonda yer kalmadı. Yaklaşık 2 saat süren programda, salonda bulunanlar bol bol gülerken, şovun sonuna kadar ellerinden telefonlarını bırakmadı.

Antalya-ruslar televizyon programıyla eğlendi

Rixos, Kemer, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:17 Kaynak: DHA
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