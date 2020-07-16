ANTALYA Rusya uçuşlarının başlaması, Alanya'da turizmciyi sevindirdi - Son Dakika

ANTALYA Rusya uçuşlarının başlaması, Alanya'da turizmciyi sevindirdi

Rusya uçuşlarının başlaması, Alanya'da turizmciyi sevindirdiRUSYA ile Türkiye arasında hava trafiğinin başladığının açıklanması, turizm sektöründe olumlu etki yarattı.

Rusya uçuşlarının başlaması, Alanya'da turizmciyi sevindirdi

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RUSYA ile Türkiye arasında hava trafiğinin başladığının açıklanması, turizm sektöründe olumlu etki yarattı. Karar, Alanya'daki turizmciyi ve turizm esnafını mutlu etti.

Koronavirüs salgını döneminde normalleşme süreciyle birlikte tek tek ülkelerin sınır kapıları açılıyor. Rusya ile Türkiye arasında hava trafiğinin başladığının açıklanması, turizm sektöründe olumlu hava yarattı.

Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TTGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) yönetim kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, henüz charter uçuşları başlamasa da bir hareketlilik olacağını söyledi. Başkan Sili, 'Rusya'dan son gelen haberler ve Ulaştırma Bakanlığımızın açıkladığı karşılıklı uçuşların serbest bırakıldığı noktasında, bu tabi ki bizim için önemli. Charter uçuşlarıyla alakalı şu ana kadar net bir şey çıkmamış olsa da en azından Türk Hava Yolları ile Aeroflot'un uçacağını ve bunlardan bir takım tur operatörlerimizin kontenjan aldığını, Rus misafirlerimizi buraya taşıyacaklarını biliyoruz. Bir diğer açıdan da Rusya'daki tur operatörlerimizin 24-25'i itibarıyla charter seferleri için hazırlık yaptığını biliyoruz. Bunları toparlarsak şu anda Rusya pazarı bizim için son derece önemli. Özellikle Antalya ve Alanya bölgesi için son derece önemli. Bu anlamda bu serbestinin netleşmiş olması son derece önem arz ediyor Bundan sonrası da gelecektir diye ümit ediyoruz" diye konuştu.

'ESKİSİ KADAR UÇUŞ OLMASA DA MORAL AÇIŞINDAN ÖNEMLİ'

Bu yıl geçen yıllara oranla daha az uçuş gerçekleşse de turizm sektörü açısından moral anlamında olumlu bir durum olacağını söyleyen Başkan Sili, 'Daha önce de söylediğim gibi bu çok volümlü bir hareket olmayacak. Eskiden 100 uçak geliyorsa aynı sayıda uçak gelmeyecek ama hareketin başlamasının, bu sene moral motivasyon açısından, önümüzdeki sene açısından son derece büyük bir önemi var" diye konuştu.

'GEÇ KALINMIŞ BİR KARAR'

Turizmcilerin yanı sıra esnafın da yüzünü güldüren haber, bu yıl en azından 2-3 ay iş yapabilme konusunda umutlandırdı. Alanya'da 25 yıldır esnaflık yapan Ahmet Sağlam, 'Esnaf olarak çok sevinçliyiz. Geç kalınmış bir karar. Türkiye zaten yeterince güvenli. Onları bekliyoruz. İşler açılacak inşallah. Bizim burası sırf Ruslara hitap ediyor, Ruslarla bizim işimiz" dedi.

Mahmutlar Mahallesi'nde 2 yıldır esnaflık yapan İran vatandaşı İraj Rajabi Shishvan, 'Biz de uçuşların açılmasını bekliyorduk. Ruslar da başka ülke turistleri de gelsin. Bizim için tabi ki iyi olur. Türkiye'nin aldığı tedbirler iyi. Diğer ülkelerin insanlarının Türkiye'ye güvendiğini düşünüyorum. İnşallah gelecekler" diye konuştu.

Türkiye, Alanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Rusya uçuşlarının başlaması, Alanya'da turizmciyi sevindirdi - Son Dakika
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