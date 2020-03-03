Antalya, sabah namazında Mehmetçik için buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya, sabah namazında Mehmetçik için buluştu - Son Dakika

Antalya, sabah namazında Mehmetçik için buluştu

6 saat önce

Vali Münir Karaloğlu Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için Muratpaşa Camii'nde düzenlenen sabah namazında dua buluşmasına katıldı.

Antalya, sabah namazında Mehmetçik için buluştu, System.String[]

Vali Münir Karaloğlu Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için Muratpaşa Camii'nde düzenlenen sabah namazında dua buluşmasına katıldı.


Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, rejim güçlerinin saldırılarını önlemek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Antalya'da Muratpaşa Camii'nde Fetih Suresi okundu, Mehmetçik için dua edildi. Vali Münir Karaloğlu ile çok sayıda vatandaş, sabah namazında Muratpaşa Camii'nde bir araya geldi. Namaz için camiye gelenler avluya taştı. Namazın ardından Fetih suresinden ayetler okundu ve İdlib şehitleri ile Bahar Kalkanı Harekatına katılan Mehmetçiğin zaferi için dualar edildi.


Dua programının ardından Vali Münir Karaloğlu vatandaşlara cami avlusunda sıcak çorba ikram etti. - ANTALYA

Bahar Kalkanı Harekatı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus rakibini yenen milli karateci Eray Şamdan, Mehmetçik'e selam yolladı
Aşeren anne adayları için getirilen ilk ürün yeşil eriğin kilosu 750 TL Savunma Sanayi Başkanı müjdeyi verdi! HİSAR hava savunma sistemi Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 hafta içinde sahada olacak MSB, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim hedeflerinin vurulduğu yeni görüntüleri paylaştı

Son Dakika Haberleri
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 18:21:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya, sabah namazında Mehmetçik için buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]