Son Dakika Haberleri: ANTALYA SAFARİ CİPİ DEVRİLDİ 7'Sİ TURİST 11 YARALI
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ANTALYA SAFARİ CİPİ DEVRİLDİ 7'Sİ TURİST 11 YARALI

15 dakika önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde safari cipinin devrildiği kazada 7'si turist 11 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde safari cipinin devrildiği kazada 7'si turist 11 kişi yaralandı.
Alanya'nın yüksek kesimlerinde bulunan Sapadere Kanyonu'na giden yolda saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen safari cipi kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 2'si Rus, 3'ü Hollandalı ve 2'si Litvanyalı olmak üzere 5'i ağır 11 kişi yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) ve bölgedeki diğer hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.
Alanya, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:15 Kaynak: DHA
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