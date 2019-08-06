ANTALYA SAFARİ CİPİ DEVRİLDİ 7'Sİ TURİST 11 YARALI
15 dakika önce
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde safari cipinin devrildiği kazada 7'si turist 11 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:15 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Alanya
ilçesinde safari cipinin devrildiği kazada 7'si turist
11 kişi yaralandı.
Alanya'nın yüksek kesimlerinde bulunan Sapadere Kanyonu'na giden yolda saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen safari cipi kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 2'si Rus, 3'ü Hollandalı ve 2'si Litvanyalı olmak üzere 5'i ağır 11 kişi yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Alanya Alaaddin Keykubat
Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) ve bölgedeki diğer hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.
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