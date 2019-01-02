Son Dakika Haberleri: Antalya Sağanak Sonrası Tarım Alanları ve Kamp Sahalarını Su Bastı

Antalya Sağanak Sonrası Tarım Alanları ve Kamp Sahalarını Su Bastı

1 saat önce

Antalya Sağanak sonrası tarım alanları ve kamp sahalarını su bastı(EK)(DRONE)(Tür: Spor)

Antalya Sağanak Sonrası Tarım Alanları ve Kamp Sahalarını Su Bastı, System.String[]
Antalya Sağanak sonrası tarım alanları ve kamp sahalarını su bastı(EK)(DRONE)

(Tür: Spor)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:53 Kaynak: DHA

Antalya, Güncel
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