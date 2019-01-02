Son Dakika Haberleri: Antalya Sağanak Sonrası Tarım Alanları ve Kamp Sahalarını Su Bastı

Antalya Sağanak Sonrası Tarım Alanları ve Kamp Sahalarını Su Bastı

15 dakika önce

Antalya Sağanak sonrası tarım alanları ve kamp sahalarını su bastı (2)(DRONE)(Tür: Yurt)

Antalya Sağanak sonrası tarım alanları ve kamp sahalarını su bastı (2)(DRONE)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:34 Kaynak: DHA

Antalya, Güncel
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