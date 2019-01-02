Antalya Sağanak Sonrası Tarım Alanları ve Kamp Sahalarını Su Bastı
15 dakika önce
Antalya Sağanak sonrası tarım alanları ve kamp sahalarını su bastı (2)(DRONE)(Tür: Yurt)
Antalya Sağanak sonrası tarım alanları ve kamp sahalarını su bastı (2)(DRONE)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:34 Kaynak: DHA
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