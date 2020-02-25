Antalya sağlık çalışanları 15 mart'ta ankara'da - Son Dakika
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Antalya sağlık çalışanları 15 mart'ta ankara'da

6 saat önce

Sağlık çalışanları 15 Mart'ta Ankara'daTÜRK Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, sağlık çalışanlarıyla birlikte 15 Mart'ta Ankara'da sağlıkta şiddete tepki göstereceklerini ve taleplerini anlatacaklarını açıkladı.

Sağlık çalışanları 15 Mart'ta Ankara'da

TÜRK Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, sağlık çalışanlarıyla birlikte 15 Mart'ta Ankara'da sağlıkta şiddete tepki göstereceklerini ve taleplerini anlatacaklarını açıkladı.

Antalya Tabip Odası'nda 'Şiddet Varsa Hizmet Yok' konunu basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Antalya Tabip Odası Başkanı Nursel Şahin, SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, SES Şube Eş Başkanı Nazmiye Şahin, Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, Antalya Aile Hekimleri Derneği Başkanı İbrahim Çelik ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. Sağlık sektörü temsilcilerinin ortak konusu ise son dönemde artan sağlıkta yaşanan şiddet olayları oldu.

SAĞLIKTA ŞİDDET ARTTI

Basın toplantısında konuşan Prof. Dr. Sinan Adıyaman, sağlık çalışanlarının en büyük sorununun sağlıkta şiddet olduğunu söyledi. 2016 yılında günlük ortalama 31, 2018 yılında ise 41 sağlık çalışanının fiziksel ve sözel şiddete uğradığını açıklayan Prof. Dr. Adıyaman, '2019 yılının 7 ayında yapılan çalışmada bu sayı 51'e çıkmış durumda. Son 3 yılda sağlık çalışanlarına yönelik şiddet yüzde 65 arttı. Türkiye'de şiddet genel olarak yükselme eğiliminde. Bunu diğer sağlık örgütleriyle beraber Sağlık Bakanlığı'yla inceleyip tedbirler almak istiyoruz" dedi.

5 talepleri olduğunu aktaran Prof. Dr. Adıyaman, "Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan sağlıkta şiddeti önleme yasa tasarısı bir an önce kanunlaştırılsın. Acil servislerde sadece acil hastalara bakılsın. Çünkü acillerde çok yoğunluk oluyor bu yüzden şiddetin en fazla olduğu yer aciller. Hastaya ayrılan muayene süresinin 20 dakikaya çıkarılması gerekiyor. Çünkü hekimler 5 dakikada hastaya bakmak zorunda kalıyor. Kanunlarda kabul edilen fakat uygulamaya geçilmeyen, sağlıkta şiddet bir iş kazası olarak nitelendirilsin ve uygulamaya geçirilsin. Son olarak birinci basamak hizmeti dediğimiz aile hekimleri, aile toplum merkezleri, pratisyen hekim muayeneleri kuvvetlendirilsin ve sevk zinciri tekrar geri getirilsin. Sağlık Bakanlığı'ndan randevu talep ettik kısa sürede görüşüp taleplerimizi iletmek istiyoruz" diye konuştu.

Taleplerini iletmek, sağlıkta şiddetin önüne geçmek için 15 Mart'ta Ankara'da bir miting yapacaklarını açıklayan Prof. Dr. Sinan Adıyaman, tüm sağlık çalışanlarını 'Büyük Beyaz Miting'e davet etti.

Antalya sağlık çalışanları 15 mart'ta ankara'da

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:31 Kaynak: DHA
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