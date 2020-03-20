ANTALYA Sağlık çalışanlarına Antalya'dan alkışlı destek - Son Dakika
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ANTALYA Sağlık çalışanlarına Antalya'dan alkışlı destek

6 saat önce

Sağlık çalışanlarına Antalya'dan alkışlı destekANTALYA'da saat 21.00'i gösterdiğinde evlerinin balkonlarına çıkan çok sayıda vatandaş, koronavirüse karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarıyla destek verdi.

Sağlık çalışanlarına Antalya'dan alkışlı destek

ANTALYA'da saat 21.00'i gösterdiğinde evlerinin balkonlarına çıkan çok sayıda vatandaş, koronavirüse karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarıyla destek verdi.

Türkiye'de dün başlayan ve ülke genelinde milyonlarca kişinin katıldığı, saat 21.00'de sağlık çalışanları için alkış etkinliği bu akşam da devam etti. Antalya'da da birçok kişi balkonlarına çıkarak etkinliğe destek verdi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yakın bölgede oturanlar balkonlarına çıkarak dakikalarca alkışlarla seslerini duyurmaya çalıştı. Bazıları da evlerinin ışıklarını kapatıp açarak etkinliğe destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından, sağlık çalışanları için "Üst üste üç gün alkışlayalım" çağrısında bulunmuştu.

ANTALYA Sağlık çalışanlarına Antalya'dan alkışlı destek

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:41 Kaynak: DHA

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